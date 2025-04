Mercados americanos caem em dia de anúncios de tarifas de Trump

Os mercados de Nova York operam nervosos de olho na aplicação das tarifas impostas pelo governo Trump.

O S&P 500 opera em queda de cerca de 1% no início desta quarta-feira, 02, enquanto o Dow Jones recuava 0,34%. A Nasdaq, com muitas empresas de tecnologia, caía 0,36%.

O rendimento do título do Tesouro de 10 anos recuou pelo quarto dia consecutivo, para cerca de 4,12%, o nível mais baixo desde o início de dezembro. Os preços do ouro subiam se aproximando dos recordes.

Trump deve anunciar pontos de um plano abrangente de tarifas em um discurso às 17h (horário de Brasília). Ele declarou 2 de abril como o "Dia da Libertação" para a política comercial dos EUA.

A preocupação de investidores é de que a disputa tarifária gere preocupações sobre uma desaceleração no crescimento econômico.