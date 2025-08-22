Bolsas globais sobem à espera de Powell em Jackson Hole

Jerome Powell: o presidente do Fed irá discursar hoje no simpósio anual de Jackson Hole (Al Drago/Getty Images)
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06h19.
Os mercados internacionais operam sem direção única nesta sexta-feira, 22, com investidores à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole.
O pronunciamento pode indicar os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos, em um momento em que as apostas apontam para uma chance de cerca de 75% de corte de juros em setembro, segundo dados do CME FedWatch.
Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta. O índice Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,86%, enquanto o Kosdaq avançou 0,68%. No Japão, o Nikkei 225 terminou estável, com leve alta de 0,05%, e o Topix avançou 0,58%.
Na China, o CSI 300 saltou mais de 2%, refletindo um movimento de recuperação após três dias seguidos de quedas. Já o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,32%. Em contrapartida, na Índia, o Nifty 50 operava com queda de cerca de 0,6%.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,57%, após ter atingido a marca dos 9.000 pontos na sessão anterior. O movimento ocorreu mesmo depois da divulgação do índice de inflação básica do país, que desacelerou para 3,1% em julho, frente aos 3,3% do mês anterior. No entanto, o valor ainda está acima da expectativa de 3% dos analistas consultados pela Reuters.
Entre as notícias corporativas, a Nvidia confirmou na quinta-feira, 21, que pediu a alguns fornecedores para suspender trabalhos relacionados ao chip H20, fabricado para o mercado chinês, em meio ao escrutínio regulatório de Pequim.
O CEO Jensen Huang disse a repórteres em Taiwan que a empresa está em discussões com autoridades chinesas e negou a existência de "backdoors", que supostamente permitiriam controle remoto ou espionagem, nos chips.
Na Europa, as bolsas operam com ganhos leves após a confirmação, na quinta-feira, 21, dos detalhes do acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia fechado no fim de julho. O pacote prevê tarifas de 15% para produtos farmacêuticos exportados ao mercado americano e condições para a redução das tarifas do setor automotivo.
Por volta das 6h, o índice Stoxx 600 subia 0,24%, o CAC 40 avançava 0,19%, o DAX ganhava 0,13% e o FTSE 100 tinha leve alta de 0,01%.
Além disso, dados revisados mostraram que o PIB alemão recuou 0,3% no segundo trimestre, mais que a estimativa anterior de 0,1%.
Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices acionários operam em alta por volta das 6h, antes do discurso de Powell. Os contratos do Dow Jones avançavam 0,27%, os do S&P 500 subiam 0,22% e os do Nasdaq 100 tinham ganho de 0,14%.
Na véspera, Wall Street fechou em queda: o S&P 500 caiu 0,4%, marcando a quinta sessão consecutiva de perdas; o Nasdaq recuou 0,34%; e o Dow Jones perdeu 0,34%. Investidores avaliam o impacto de um possível ciclo de cortes de juros e aguardam sinais mais claros sobre a estratégia do Fed.