Bolsas globais sobem à espera de Powell em Jackson Hole

Os mercados internacionais operam sem direção única nesta sexta-feira, 22, com investidores à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole.

O pronunciamento pode indicar os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos, em um momento em que as apostas apontam para uma chance de cerca de 75% de corte de juros em setembro, segundo dados do CME FedWatch.

Mercados asiáticos

Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta. O índice Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,86%, enquanto o Kosdaq avançou 0,68%. No Japão, o Nikkei 225 terminou estável, com leve alta de 0,05%, e o Topix avançou 0,58%.

Na China, o CSI 300 saltou mais de 2%, refletindo um movimento de recuperação após três dias seguidos de quedas. Já o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,32%. Em contrapartida, na Índia, o Nifty 50 operava com queda de cerca de 0,6%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,57%, após ter atingido a marca dos 9.000 pontos na sessão anterior. O movimento ocorreu mesmo depois da divulgação do índice de inflação básica do país, que desacelerou para 3,1% em julho, frente aos 3,3% do mês anterior. No entanto, o valor ainda está acima da expectativa de 3% dos analistas consultados pela Reuters.

Entre as notícias corporativas, a Nvidia confirmou na quinta-feira, 21, que pediu a alguns fornecedores para suspender trabalhos relacionados ao chip H20, fabricado para o mercado chinês, em meio ao escrutínio regulatório de Pequim.

O CEO Jensen Huang disse a repórteres em Taiwan que a empresa está em discussões com autoridades chinesas e negou a existência de "backdoors", que supostamente permitiriam controle remoto ou espionagem, nos chips.

Europa em leve alta

Na Europa, as bolsas operam com ganhos leves após a confirmação, na quinta-feira, 21, dos detalhes do acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia fechado no fim de julho. O pacote prevê tarifas de 15% para produtos farmacêuticos exportados ao mercado americano e condições para a redução das tarifas do setor automotivo.

Por volta das 6h, o índice Stoxx 600 subia 0,24%, o CAC 40 avançava 0,19%, o DAX ganhava 0,13% e o FTSE 100 tinha leve alta de 0,01%.

Além disso, dados revisados mostraram que o PIB alemão recuou 0,3% no segundo trimestre, mais que a estimativa anterior de 0,1%.

Futuros em alta nos EUA

Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices acionários operam em alta por volta das 6h, antes do discurso de Powell. Os contratos do Dow Jones avançavam 0,27%, os do S&P 500 subiam 0,22% e os do Nasdaq 100 tinham ganho de 0,14%.

Na véspera, Wall Street fechou em queda: o S&P 500 caiu 0,4%, marcando a quinta sessão consecutiva de perdas; o Nasdaq recuou 0,34%; e o Dow Jones perdeu 0,34%. Investidores avaliam o impacto de um possível ciclo de cortes de juros e aguardam sinais mais claros sobre a estratégia do Fed.