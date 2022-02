Bolsas dos EUA caem com aumento da tensão entre Rússia e Ucrânia

Os principais índices americanos operam em queda nesta terça-feira, 22, com investidores reagindo à escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia.

Durante todo o dia investidores estiveram apreensivos com possíveis sanções do governo americano à Rússia após o país reconhecer territórios ucranianos de maior apoio separatista como independentes. A Rússia também enviou tropas à região, aumentando a tensão com o Ocidente.

Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça o primeiro pacote de sanções dos EUA contra a Rússia pelo que ele classificou como o “início de uma invasão russa da Ucrânia”, e prometeu punições mais severas se a Rússia continuar sua agressão. As sanções visam, entre outros pontos, a dívida soberana da Rússia, impedindo que o país capte dinheiro ou negocie títulos em mercados americanos e europeus.

Dow Jones (EUA): - 1,18%

S&P 500 (EUA): - 0,67%

Nasdaq (EUA): - 0,65%

Na Europa, os índices encerraram o dia sem direção definida após as fortes quedas da véspera. O índice DAX, da Alemanha, liderou as perdas entre os principais índices europeus, já que é visto como mais vulnerável devido à forte dependência da maior economia da Europa do fornecimento de gás russo.

Stoxx 600 (Europa): + 0,07%

DAX (Alemanha) : - 0,26%

"A implicação para a Europa seria principalmente por meio dos preços do gás e do petróleo, mas é do interesse da Rússia garantir que a interrupção não seja muito grande. Isso está por trás da reação tímida do mercado por enquanto", disse Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Global Investors.

*Com Reuters e Estadão Conteúdo