Bolsas da Europa e dos EUA sobem com decisão que favorece o Google

Nesta quarta-feira, 3, os mercados internacionais acordaram em um ritmo misto, com altos e baixos em diferentes regiões. Investidores estão de olho nos rendimentos dos títulos globais, que continuam a subir, e nas preocupações fiscais na Europa.

Nos Estados Unidos, uma decisão judicial sobre a Alphabet (dona do Google) trouxe alívio para o setor de tecnologia. A notícia de que a empresa não será forçada a se desfazer do navegador Chrome e do sistema operacional Android impulsiona os mercados nesta manhã.

Mercados da Ásia

A maioria dos mercados asiáticos fechou o dia em baixa. O destaque negativo foi a bolsa da Austrália, S&P/ASX 200, que registrou a maior queda em um único dia desde abril, recuando 1,82%.

A baixa foi puxada por ações dos setores de tecnologia e imobiliário, mesmo o país tendo reportado um crescimento do PIB no segundo trimestre de 1,8% na comparação anual, superando as expectativas dos analistas.

No Japão, o índice Nikkei 225 fechou em queda de 0,88%, e o Topix caiu 1,07%. A China continental também registrou perdas, com o CSI 300 caindo 0,68%, e em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,6%.

Para a China, a notícia positiva foi o índice de gerentes de compras (PMI) de serviços, que atingiu 53.0 em agosto. O dado, divulgado pela S&P Global, mostra uma expansão da atividade e marca o melhor resultado em 15 meses, impulsionado pela forte demanda interna e recuperação das encomendas do exterior.

Em contraste com a tendência de queda, a Coreia do Sul fechou em alta, com o Kospi terminando o dia com ganhos de 0,38%.

Europa em alta

As bolsas europeias abriram em alta, revertendo o sentimento negativo da sessão anterior. Por volta das 6h, o índice Stoxx 600, que abrange as maiores empresas do continente, subia 0,61%, com a maioria dos setores registrando ganhos. Os mercados recuperaram o fôlego após a queda de terça-feira, impulsionada por temores fiscais no continente.

Os principais índices acompanham a alta: o DAX da Alemanha avança 0,50%, o CAC 40 da França dispara 0,95% e o FTSE 100 do Reino Unido sobe 0,41%.

Um dos destaques individuais é a Watches of Switzerland, cujas ações dispararam 8,3% após a empresa confirmar que está a caminho de atingir suas metas sem grande impacto das novas tarifas americanas.

Futuros americanos

O cenário dos futuros americanos é misto. Por volta das 6h, os futuros do S&P 500 subiam 0,34%, e o Nasdaq 100 avançava 0,54%. Em contraste, o Dow Jones futuro operava em leve queda de 0,10%.

O setor de tecnologia foi beneficiado por uma decisão judicial que favoreceu a Alphabet (dona do Google) em um caso antitruste. A decisão, que não obrigará a empresa a se desfazer do navegador Chrome, aliviou as preocupações sobre a regulamentação para as gigantes de tecnologia.

Na sessão de terça-feira, os principais índices de Wall Street fecharam em baixa, com o Nasdaq Composite caindo 0,82%, o S&P 500 recuando 0,69%, e o Dow Jones caindo 0,55%.