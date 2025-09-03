Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump revoga licença de exportação de semicondutores para a China

Medida busca reforçar o controle sobre a exportação de tecnologia e impacta indústria de semicondutores

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08h07.

O governo dos Estados Unidos, sob a administração do presidente Donald Trump, revogou a autorização para que o grupo taiwanês de semicondutores TSMC exporte equipamento de fabricação de chips para a China sem a necessidade de licença.

A medida foi adotada no momento em que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos busca encerrar o programa de "usuário final validado" (VEU), que permite que fabricantes estrangeiros de semicondutores exportem produtos de origem americana para fabricação de chips na China.

Declaração Oficial da TSMC

"A TSMC foi notificada pelo governo dos Estados Unidos que nossa autorização VEU para a TSMC de Nanjing será revogada, a partir de 31 de dezembro de 2025", disse um porta-voz da empresa na terça-feira.

A TSMC é a maior fabricante por contrato de semicondutores, usados em todo tipo de dispositivos, desde smartphones até mísseis, e tem entre seus clientes a Nvidia e a Apple.

Acompanhe tudo sobre:ChinaTaiwanEstados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

Comissão Europeia inicia ratificação do acordo com Mercosul, mas enfrenta resistência da França

Audiência nos EUA nesta quarta debate se Brasil receberá mais tarifas e sanções comerciais

Venezuela acusa EUA de usar IA em vídeo sobre ataque a navio no Caribe

Em podcast, Trump acusa Brasil, China e Índia de tarifas desleais

Mais na Exame

Mercados

PMIs, julgamento de Bolsonaro e audiência em Washington: o que move os mercados

Casual

O novo relógio da Seiko que tem a cara de Tóquio

Mundo

Comissão Europeia inicia ratificação do acordo com Mercosul, mas enfrenta resistência da França

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: The Town terá estruturas montadas com até 330 toneladas de aço reciclável