Boletim Focus, relatório da Opep e discursos de dirigentes do Fed: o que move o mercado

Esta segunda-feira, 14, começa com agenda cheia para os mercados, com destaque para discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a divulgação do balanço do Goldman Sachs antes da abertura em Nova York.

Logo cedo, às 08h25, o Banco Central (BC) divulga o Boletim Focus, que trará as projeções atualizadas do mercado para inflação, PIB, câmbio e taxa Selic. Às 09h30, os diretores Diogo Guillen e Nilton David participam de reunião trimestral com economistas, também promovida pelo BC.

Às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulga, às 15h00, a balança comercial semanal.

No exterior, os investidores monitoram, a partir das 12h, os dados de expectativas de inflação de março divulgados pelo Fed de Nova York.

No período da tarde, as atenções se voltam para uma série de discursos de dirigentes da autoridade monetária americana. Às 13h, Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, participa de evento público. Em seguida, às 14h, é a vez de Christopher Waller, diretor do Fed, discursar. No período da noite, falam Patrick Harker (Fed da Filadélfia), às 19h, e Raphael Bostic (Fed de Atlanta), às 20h40.

Outro ponto de atenção é o relatório mensal da Opep, que será divulgado ao longo do dia. O documento traz atualizações sobre oferta, demanda e estoques globais de petróleo e pode impactar os preços da commodity.

Tarifas de Trump

Os mercados da Ásia e do Pacífico encerraram a segunda-feira, 14, em alta, impulsionados pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de isentar temporariamente alguns produtos eletrônicos de consumo das novas tarifas. Em Hong Kong, o índice Hang Seng liderou os ganhos e avançou 2,4%, enquanto o Hang Seng Tech subiu 2,34%. Em Xangai, na China, o CSI 300 teve alta mais modesta, de 0,23%.

O Nikkei 225, principal índice da Bolsa de Tóquio, ganhou 1,18%. Já o Topix subiu 0,88%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,95% e o Kosdaq teve avanço de 1,92%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 1,34%.

Apesar do alívio inicial, Trump afirmou em publicação na rede Truth Social que os produtos isentos — como smartphones, computadores e semicondutores — ainda estão “sujeitos às tarifas existentes de 20% sobre o fentanil, e apenas estão sendo movidos para outra categoria de tarifas”. O comentário gerou dúvidas sobre a permanência das isenções e trouxe um tom de cautela aos mercados globais.