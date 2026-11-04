Quase 30% dos profissionais no Brasil usam IA generativa todo dia; como se manter competitivo

O uso diário de IA generativa já faz parte da rotina de parte dos profissionais brasileiros. Segundo a pesquisa Global Hopes and Fears 2025, da PwC, divulgada em janeiro de 2026, 26% dos profissionais no país usam a tecnologia todos os dias no trabalho, contra 14% na média global. Entre os brasileiros ouvidos, 83% percebem melhora na qualidade do trabalho e 79% relatam ganhos de produtividade.

Com a ferramenta mais presente, a questão passa a ser como se manter competitivo. Estudos recentes sobre o mercado de trabalho apontam dois fatores: o grau de especialização técnica e a capacidade de transitar entre áreas.

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O que a pesquisa da PwC mostra sobre o uso de IA

O levantamento indica que 71% dos profissionais brasileiros usaram ao menos uma ferramenta de IA nos últimos 12 meses, ante 54% no mundo. O uso diário, porém, ainda é minoria, e apenas 10% dos brasileiros recorrem todos os dias a agentes de IA, sistemas que executam tarefas de forma autônoma.

A diferença entre testar a tecnologia e incorporá-la à rotina é um dos pontos destacados pelo levantamento.

Competências mudam em ritmo acelerado

O Barômetro de Empregos de IA 2026, também da PwC, analisou mais de 1 bilhão de anúncios de vagas e identificou que as competências exigidas nas ocupações mais expostas à IA mudam mais de duas vezes mais rápido do que nas demais. No Brasil, a participação das vagas que exigem habilidades em IA passou de 1,1% para 3,6% entre 2024 e 2025.

O Fórum Econômico Mundial, no Future of Jobs Report 2025, estima que 39% das competências exigidas pelas empresas devem mudar até 2030 e que 59% dos trabalhadores precisarão de algum processo de requalificação.

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Como a especialização influencia a empregabilidade

O Barômetro da PwC descreve duas trajetórias. Nas funções “profissionalizadas” pela IA, a tecnologia assume tarefas rotineiras e exige mais expertise humana. Globalmente, esses empregos crescem duas vezes mais rápido que os “democratizados”, em que a ferramenta torna o trabalho mais acessível a quem não é especialista, e seus salários sobem 42% mais rápido.

Segundo a edição brasileira, vencer não depende apenas de usar tecnologia, mas de fortalecer competências com forte componente humano. Novas tarefas que dependem de empatia, julgamento e criatividade surgem 2,5 vezes mais rápido nos empregos mais expostos à IA.

Transitar entre áreas

O Fórum Econômico Mundial considera o pensamento analítico uma competência essencial para cerca de 70% das empresas consultadas. Curiosidade e aprendizado contínuo estão entre as competências que devem ganhar importância até 2030, assim como resiliência, flexibilidade e agilidade.

O relatório também indica que a combinação de competências tecnológicas e humanas é importante para as funções em crescimento.

Caminhos de formação

Diante desse cenário, a formação continuada aparece entre as respostas indicadas para a requalificação profissional. Entre as opções voltadas ao tema está o MBA Online em Inteligência Artificial para Negócios, da EXAME Saint Paul, que integra a Black Friday EXAME Saint Paul e se propõe a aprofundar o conhecimento em IA aplicada a negócios e ampliar a visão profissional.

Onde consultar os dados

O relatório Hopes and Fears 2025 e o Barômetro de Empregos de IA 2026 estão disponíveis no site da PwC Brasil. O Future of Jobs Report 2025 pode ser consultado na página do Fórum Econômico Mundial. As publicações trazem detalhes da metodologia e recortes por país.

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