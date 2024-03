Bitcoin pode cair 33% após salto em abril, prevê JPMorgan

Além do entusiasmo em torno dos ETFs recém-lançados, os otimistas do bitcoin estão se empolgando com o que historicamente tem sido um grande catalisador de ganhos adicionais para o token: um evento de "redução pela metade", ou halving, que reduzirá a oferta e, teoricamente, aumentará o preço do ativo. O próximo está programado para abril.

De acordo com o Business Insider, o evento também reduzirá pela metade o número de tokens emitidos diariamente, o que significa que os mineradores receberão metade do prêmio de emissão, prejudicando seus lucros em meio a custos de produção mais altos.

Para o JPMorgan, as consequências desse fato representam um risco de queda para o bitcoin, que recentemente subiu acima de US$ 60.000 pela primeira vez em mais de dois anos. A empresa observa que, embora os custos de produção tenham colocado um piso sob o preço do bitcoin no passado, esse limite poderia ser empurrado para baixo após a redução pela metade.

Quando a poeira baixar após a redução pela metade, o JPMorgan diz que o bitcoin pode cair até US$ 42.000, ou 33% do nível de US$ 62.608 em que estava sendo negociado na sexta-feira.

O hashrate da rede bitcoin (medida usada para calcular a velocidade de resolução de um código da blockchain) é o ponto central dessa previsão. O JPMorgan diz que ele poderia cair 20% imediatamente após a redução pela metade, "principalmente devido ao fato de as plataformas menos eficientes saírem da mineração ao se tornarem não lucrativas".

"Essa queda de 20% aproximaria o hashrate de sua tendência histórica", escreveram os analistas do JPMorgan em uma nota em 28 de fevereiro. "Isso reduziria efetivamente o ponto central de nossa faixa de custo de produção estimado para US$ 42 mil."

"Essa estimativa de US$ 42 mil também é o nível para o qual prevemos que os preços do bitcoin se direcionem quando a euforia induzida pela valorização do bitcoin diminuir depois de abril."

Ainda assim, há sinais de que a demanda por bitcoin está longe de diminuir após a aprovação de uma série de ETFs que aumentaram a acessibilidade da criptomoeda. Na semana passada, o ETF de bitcoin da BlackRock recebeu US$ 520 milhões de entradas em um único dia - a segunda maior entrada da história para um fundo dos EUA - à medida que os investidores perseguiam os ganhos do bitcoin acima do limite de US$ 60.000.