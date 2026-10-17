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Petróleo a US$ 80 em 2027? O que sustenta a previsão do Goldman Sachs

Banco espera recuperação da oferta, mas interrupções no Oriente Médio podem mudar a trajetória; cenários incluem Brent a US$ 125

Petróleo: projeções de preços dependem do equilíbrio entre oferta e demanda (Germano Lüders/Exame)

Petróleo: projeções de preços dependem do equilíbrio entre oferta e demanda (Germano Lüders/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14h23.

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O Goldman Sachs projeta Brent a US$ 80 por barril, em média, em 2027, com recuperação da oferta do Oriente Médio. A previsão depende da evolução do conflito e dos estoques. Uma nova interrupção prolongada da produção poderia levar a preços mais elevados.

O petróleo pode ficar mais barato em 2027, mesmo sem o desaparecimento do risco de novas interrupções no Oriente Médio. O Goldman Sachs projeta o Brent a US$ 80 por barril, em média, no próximo ano, apoiado na recuperação da oferta e na expectativa de que o mercado volte a apresentar excedente.

A análise publicada pelo banco na sexta-feira, 16, também prevê US$ 90 para dezembro de 2026, acima dos US$ 85 estimados anteriormente. São referências diferentes, uma para um mês específico e outra para a média de um ano inteiro.

A equipe liderada por Daan Struyven, corresponsável pela pesquisa global de commodities e chefe de pesquisa de petróleo, avalia que a adaptação dos exportadores ajudará a aliviar os preços. O risco de uma nova escalada entre Estados Unidos, Israel e Irã continua a pressionar a projeção para cima.

Por que a recuperação da oferta não derruba o preço imediatamente?

O retorno dos embarques não elimina a necessidade de recompor estoques nem o receio de novos ataques contra instalações e rotas de transporte. Na avaliação do Goldman, essas condições ajudam a explicar por que os preços permanecem elevados mesmo com a adaptação dos produtores.

A sequência de revisões mostra como a trajetória depende do conflito. Em junho, bancos haviam reduzido estimativas depois de um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã. Em agosto, a retomada dos ataques voltou a elevar o temor sobre o fornecimento.

O cenário central e as alternativas para 2027

Segundo a Bloomberg Línea, que detalhou os cenários do banco, a trajetória central prevê Brent a US$ 88 em janeiro e US$ 75 em dezembro de 2027. A média anual de US$ 80, portanto, não significa que o barril permanecerá nesse valor ao longo de todos os meses.

A publicação também informa um cenário de alta com média próxima de US$ 125, caso a produção do Golfo Pérsico permaneça cinco milhões de barris diários abaixo do nível de fevereiro de 2026. Na outra direção, os cenários contemplam recuo para a faixa de US$ 60.

As hipóteses não têm o mesmo papel que uma cotação observada. Elas descrevem consequências possíveis de condições diferentes de produção, transporte e risco. O cenário central pressupõe recuperação progressiva, enquanto danos a instalações ou novos ataques a embarcações podem mudar esse caminho.

Brent mais barato não define sozinho o preço da gasolina

O preço do petróleo é uma parcela do custo dos combustíveis. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, a EIA, também identifica refino, distribuição, comercialização e impostos entre os componentes que formam o preço da gasolina.

Isso impede converter diretamente uma previsão de queda do barril em uma redução equivalente na bomba. Entre a matéria-prima e o combustível vendido ao consumidor existem outras etapas, custos e condições de mercado.

A projeção de 2027 depende, assim, de uma recuperação que ainda está em curso. Para o Goldman, a adaptação da oferta favorece a moderação, mas uma nova escalada do conflito continua sendo um risco de preços superiores aos previstos.

Perguntas frequentes

Quanto o Goldman Sachs projeta para o petróleo em 2027?

O cenário central prevê média de US$ 80 por barril para o Brent.

US$ 80 é a previsão para dezembro de 2027?

Não. É a média anual. Segundo a Bloomberg Línea, a trajetória central chega a US$ 75 em dezembro.

O barril pode ficar mais caro?

Sim. A Bloomberg Línea informa um cenário de média próxima de US$ 125 se persistir uma interrupção significativa da produção regional.

A previsão garante gasolina mais barata?

Não. Além do petróleo, o preço do combustível depende de refino, distribuição, comercialização e tributos.

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