Como criar um assistente de IA no WhatsApp para atender clientes

Assistentes de IA podem automatizar parte do atendimento ao cliente pelo WhatsApp (foto)
Redação Exame
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 06h04.
Uma mensagem chega às 23h perguntando sobre o prazo de entrega de um pedido. Em vez de esperar até a manhã seguinte, o cliente poderia receber uma resposta automática com as informações necessárias.
Com a combinação de WhatsApp e inteligência artificial, esse tipo de atendimento pode ir além dos menus tradicionais e compreender perguntas escritas em linguagem natural.
Para pequenas empresas, a possibilidade abre caminho para organizar solicitações frequentes e reduzir tarefas repetitivas.
A implementação, porém, exige definir o que o assistente pode responder, conectar os canais corretos e estabelecer limites para evitar informações incorretas.
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O primeiro passo é escolher como o atendimento será construído.
Plataformas de automação visual permitem conectar serviços sem desenvolver toda a estrutura do zero. Já soluções personalizadas oferecem mais controle, mas podem exigir conhecimento técnico.
Para integrar um robô ao WhatsApp de forma oficial, uma das opções é a WhatsApp Business Platform, da Meta.
A plataforma oferece uma API, interface que permite que diferentes sistemas troquem informações, para receber mensagens e enviar respostas automaticamente.
O assistente pode ser conectado a um serviço de inteligência artificial, responsável por interpretar as perguntas e formular respostas.
Para começar, também é necessário configurar a conta empresarial, o número de telefone e as permissões exigidas pela integração.
Antes de conectar os serviços, defina quais dúvidas o assistente deverá resolver.
Horários de funcionamento, formas de pagamento, políticas de troca e informações sobre produtos são exemplos de assuntos que podem compor a base inicial.
O próximo passo é reunir as respostas corretas em documentos ou fontes organizadas.
A IA deve consultar essas informações para responder aos clientes, em vez de depender apenas do conhecimento geral adquirido durante seu treinamento.
Na configuração, vale estabelecer instruções claras sobre o tom de voz, os assuntos permitidos e as situações em que o sistema deve admitir que não sabe responder.
Uma pergunta sobre um pedido específico, por exemplo, só poderá ser respondida com precisão se houver integração com o sistema que armazena os dados da compra.
Depois, teste conversas com perguntas incompletas, erros de digitação e solicitações fora do escopo. O objetivo é identificar falhas antes de liberar o atendimento ao público.
A automação não elimina a necessidade de acompanhamento humano. Reclamações delicadas, problemas de pagamento e situações excepcionais devem ter uma opção de encaminhamento para um atendente.
A empresa precisa ainda proteger os dados pessoais dos clientes, controlar quem pode acessar as informações e observar a legislação aplicável, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Outro cuidado é calcular os custos. Além de eventuais cobranças da ferramenta de IA e da plataforma de automação, a integração oficial do WhatsApp pode envolver tarifas por mensagens e serviços contratados de terceiros.
Começar com poucas funções ajuda a avaliar a qualidade das respostas, o tempo de atendimento e a satisfação dos clientes.
Com os resultados em mãos, fica mais fácil decidir quais tarefas podem ser automatizadas e quais precisam continuar sob responsabilidade da equipe.