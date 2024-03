Bitcoin rumo à máxima: o que fazer agora?

Sentimentos à flor da pele! Os novos desdobramentos do universo cripto estão testando a estrutura emocional dos investidores e, convenhamos, não é para menos. Afinal, o mercado de alta abriu as suas portas para uma nova e eletrizante temporada.

Estamos próximos de romper o topo histórico do bitcoin, que viu um salto esta semana de 25% em três dias para chegar aos US$64 mil, ou seja, subiu um quarto de seu valor em um intervalo relâmpago.

Vários sentimentos se misturam nessa hora:

Euforia: ninguém quer ficar de fora

ninguém quer ficar de fora Insatisfação: muitos lamentam que poderiam ter aportado mais dinheiro no bitcoin

muitos lamentam que poderiam ter aportado mais dinheiro no bitcoin Dúvida: será que chegou a hora de vender?

Minha primeira sugestão para deixar de nutrir o abalo emocional é não ficar olhando freneticamente o gráfico do bitcoin. Isso porque ele pode ir aos extremos muito rapidamente. Como falamos, foram aproximadamente 25% de valorização em três dias para chegar à máxima deste ano, o que foi seguido de uma queda de quase 10% em uma hora. Haja coração.

A emoção pode jogar contra ou a favor da gente. Neste momento, acho que ela tende a jogar mais contra, porque várias dúvidas e incertezas vão cruzar o caminho. Vamos manter a cabeça no lugar.

Precisamos ter a visão de que o ciclo de alta está em seus estágios iniciais, acredito que neste momento estejamos à altura de 30% do ciclo todo. Tem muita coisa para acontecer. As altcoins, por exemplo, ainda vão subir muito.

Temos de estar conscientes também de que os ativos vão corrigir mesmo em uma temporada de alta. Essa é a dinâmica normal do mercado. Os ativos sobem e recuam para poder continuar avançando. Então, não se surpreenda - nem se desespere - se o bitcoin e as altcoins corrigirem pelo caminho, porque isso tende a acontecer.

Estamos a menos de 15% do topo histórico neste momento em que escrevo e muito próximo do halving. isso nos leva a crer também que a volatilidade vai aumentar, porque os ânimos vão se exaltando.

Aliás, estamos vivenciando um momento inédito da história no qual o bitcoin se aproximou do topo histórico antes de acontecer o halving.

Vamos dar mais zoom no que está acontecendo no momento.

Cenário macroeconômico

O mercado global está apostando que o BC dos EUA vai optar pela manutenção da taxa de juros americana entre 5,25% e 5,50% na reunião dos próximos dias 19 e 20 de março. Para o encontro seguinte, previsto para 30 de abril/1º de maio, a expectativa da maior parte do mercado também é pela decisão pela manutenção.

Um corte de juros, ao que tudo indica neste momento em que escrevo, pode vir a partir do segundo trimestre, com sinais do Fed apontando para junho ou julho. Segundo porta-vozes do órgão, este poderia ser o primeiro de três cortes para 2024.

Seria interessante vermos uma queda dos juros mais próxima do halving do bitcoin, pois funcionaria como um super catalisador para novas valorizações dos ativos digitais. O halving está previsto para acontecer em 50 dias. Quer entender o que é esse evento e por que é crucial para a criptoesfera? Fiz uma coluna sobre o tema, você pode ler aqui.

Análise on-chain

Vamos agora analisar alguns indicadores.

MVRV

O índice MVRV, ou Market Value to Realized Value, é o Valor de Mercado (MV) do bitcoin dividido por seu Valor Realizado (RV). Ou seja: ele faz uma comparação do valor de mercado atual de uma moeda com o preço médio de compra da maioria das moedas.

Para calcular o valor de mercado ou market cap, multiplicamos o preço atual do bitcoin pelo número de moedas em circulação.

Para calcular o valor realizado, não usamos o preço atual da moeda, mas, sim, o preço de cada bitcoin quando foi movido pela última vez on-chain. Depois, são somados todos esses preços individuais e realizada uma média, que é multiplicada pelo número total de moedas em circulação.

O indicador serve para mostrar o lucro ou prejuízo médio de todos os bitcoins atualmente em circulação em relação ao preço atual do ativo.

Não vou me aprofundar no tema, talvez em uma próxima coluna, mas, indo direto ao ponto, minha última medida do MVRV apontou para 2,30.

Como ler esse resultado?

De forma ​​resumida:

Valores acima de 3,7: se o MVRV se mover acima deste patamar, indica sobrevalorização do bitcoin, uma boa zona de venda.

se o MVRV se mover acima deste patamar, indica sobrevalorização do bitcoin, uma boa zona de venda. Valores abaixo de 1,0: se o MVRV se mover abaixo deste nível, indica subvalorização do ativo, uma boa zona de compra.

O que isso significa?

Que a leitura do MVRV para o bitcoin hoje (2,30) mostra que seu preço ainda está distante de um esgotamento. Na última vez em que a moeda alcançou quase US$ 64 mil, em abril de 2021, o MVRV estava posicionado em torno de 3,4 (gráfico abaixo), apontando para a sobrevalorização. No nível atual, ainda está muito tranquilo para os investidores. Estou muito otimista com esse indicador.

Índice de Medo e Ganância (Fear and Greed Index)

Eu falo tudo sobre o índice de Medo e Ganância nesta coluna.

Como vocês veem na figura a seguir, a seta aponta para o valor de 80, que significa, como descrito no gráfico, “Extreme Greed” ou “Extrema Ganância”.

O indicador é atualizado com frequência, então ele muda de posição de tempos em tempos. Acho válido irmos monitorando, mas não acho que ele mostra nada preocupante para o momento.

Múltiplo de Mayer

O Múltiplo de Mayer é usado para análise técnica em investimentos. Ajuda a determinar se o bitcoin está sobrecomprado, com preço justo ou subvalorizado. Ele é calculado pegando o preço atual do bitcoin e dividindo pelo valor da média móvel de 200 dias.

Como vemos na imagem, o MM se encontra em cerca de 1,6. E o que isso significa?

MM abaixo de 1: indica que o bitcoin está subvalorizado, pode indicar fundo.

indica que o bitcoin está subvalorizado, pode indicar fundo. MM entre 1 e 2,4: é considerado uma faixa normal de acumulação

é considerado uma faixa normal de acumulação MM acima de 2,4: pode indicar que o bitcoin está sobrevalorizado e possivelmente em uma fase de especulação excessiva. Geralmente, aponta topos.

Com o múltiplo atual girando em torno de 1,6, vemos que estamos em uma zona de tranquilidade, ainda distante da região de perigo. Vamos seguir observando.

Bitcoin Accumulation Trend Score

O Bitcoin Accumulation Trend Score é uma métrica que reflete o tamanho relativo das entidades que estão acumulando moedas on-chain em termos de seus holdings de bitcoin. O índice representa tanto o tamanho do saldo das entidades (seu score de participação) quanto a quantidade de novas moedas que essas entidades compraram/venderam no último mês (seu score de mudança de saldo).

Trocando em miúdos, a métrica gera insights sobre o tamanho do saldo dos players do mercado e de seu comportamento de acumulação ao longo do último mês.

Como interpretar?

Se vocês notarem no gráfico abaixo, existe uma barra colorida na base. Nela, está escrito “Trend Score” e vemos uma variação de cores entre 0 e 1.

Um valor mais próximo de 1: significa que, ao longo do último mês, grandes players (ou uma grande parte deles) têm acumulado bitcoin.

Um índice mais próximo de 0: aponta que, ao longo do último mês, eles não têm acumulado bitcoin ou têm vendido bitcoin.

No momento atual, o índice se encontra em um patamar de forte acumulação: os investidores institucionais estão investindo pesado.

Os ETFs de bitcoin, por exemplo, seguem atraindo muito dinheiro. Na data em que a moeda atingiu US$ 64 mil, no último 28 de fevereiro, os fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista viram um recorde de US$ 673 milhões de entradas líquidas, superando, inclusive, o volume da ocasião do lançamento dos produtos, em 11 de janeiro, de US$655 milhões.

Por outro lado, destaco aqui que só agora começamos a sentir o aquecimento do interesse dos investidores de varejo de volta ao mercado cripto. Com a evolução do ciclo de alta, podemos esperar ainda uma enorme massa de investidores de varejo redirecionarem suas atenções para a criptoesfera.

Se você chegou até aqui, entendeu que estamos em um momento super saudável do mercado, tanto quando olhamos para as perspectivas macro quanto para os fundamentos.

Quero reforçar que eu não me preocuparia com correções nos ativos, pois elas são normais e, mais do que isso, fazem parte da trajetória de crescimento do mercado.

Continuo fazendo meus aportes regulares e sugiro que vocês sigam com os seus. Inclusive, os investimentos da minha carteira pública, que compartilho com os meus alunos, têm gerado bastante resultado até agora - e estamos só no comecinho do ciclo.

Para fechar, um recado importantíssimo: não negligenciem treinar o psicológico. Muitas frustrações e tentações ainda estão por vir no caminho deste novo verão cripto e você precisa estar pronto para enfrentá-las.

