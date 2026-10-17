Netflix, Tesla, WEG e IPCA-15 movimentam a semana antes do 2º turno

RESUMO ＋ A semana de 19 a 23 de outubro reúne os balanços da Netflix, da Tesla e da WEG, além do IPCA-15 de outubro. Na sexta-feira, a agenda econômica se encontra com o debate presidencial programado pela Globo, dois dias antes do segundo turno.

Antes do eleitor brasileiro voltar às urnas, o investidor terá uma sequência de números para digerir. Entre 19 e 23 de outubro, Netflix, Tesla e WEG apresentam seus balanços, enquanto o IPCA-15 oferece uma nova leitura da inflação brasileira. A semana termina com o debate presidencial previsto pela Globo para sexta-feira, dois dias antes do segundo turno.

A combinação coloca na mesma agenda três discussões que podem alterar preços de ativos. Os resultados mostram como as empresas estão convertendo vendas em lucro e caixa; a inflação ajuda a atualizar as expectativas para os juros; e a campanha eleitoral concentra a atenção sobre as propostas econômicas do próximo governo.

Netflix abre a sequência na terça-feira

A Netflix divulga o resultado do terceiro trimestre na terça-feira, 20, depois do fechamento do mercado americano. A apresentação será seguida de uma entrevista com os executivos, que responderão a perguntas de analistas.

O balanço permitirá acompanhar o crescimento da receita, a rentabilidade da operação e a geração de caixa. As projeções para os próximos meses também serão relevantes para avaliar quanto a companhia espera gastar e como pretende ampliar o retorno de seu catálogo e das diferentes modalidades de assinatura.

Para quem investe em empresas de streaming, o resultado ajuda a separar expansão comercial de ganho financeiro. Uma companhia pode aumentar as vendas e, ao mesmo tempo, enfrentar pressão sobre as margens se seus custos crescerem mais depressa.

WEG e Tesla concentram a quarta-feira

A WEG apresenta seus números na quarta-feira, 21, com a apresentação pública dos resultados programada para o dia seguinte. O balanço chega depois de anúncios de expansão em baterias e em geradores, negócios ligados à demanda por infraestrutura elétrica.

Em setembro, a companhia anunciou US$ 165 milhões para ampliar a produção de geradores na América do Norte. Como o projeto prevê etapas futuras, o resultado trimestral servirá para acompanhar a operação atual, enquanto os comentários da administração poderão esclarecer o ritmo de execução dos investimentos.

Também na quarta-feira, depois do fechamento em Wall Street, a Tesla divulga seu balanço. A montadora já informou entregas de 486.532 veículos e implantação de 13,7 gigawatts-hora de sistemas de armazenamento de energia no trimestre.

Tesla: balanço é divulgado depois do anúncio do 'carro voador' (AFP)

Esses volumes antecipam parte da atividade comercial, mas não revelam o lucro. Para entender o resultado, será necessário observar preços de venda, custos, margens e fluxo de caixa. A apresentação ocorre após a demonstração do novo Roadster, projeto cuja fabricação ainda depende de execução futura.

IPCA-15 fecha a agenda econômica da semana

Na sexta-feira, 23, o IBGE divulga o IPCA-15 de outubro. Conhecido como prévia da inflação, o indicador acompanha preços ao consumidor com uma janela de coleta diferente da utilizada no IPCA mensal.

Além do índice geral, a composição da alta ou da queda ajuda a entender a pressão sobre o custo de vida. Uma variação concentrada em poucos produtos tem uma leitura diferente de um movimento espalhado por serviços e outras despesas.

O dado também pode modificar as expectativas para a política monetária. Na renda fixa, mudanças na trajetória esperada dos juros afetam os preços dos títulos já negociados. Para os investimentos em ações, influenciam o custo de financiamento das empresas e a comparação de retorno com aplicações conservadoras.

Debate coloca a eleição na última etapa

Na mesma sexta-feira, a Globo programou o debate presidencial do segundo turno. O encontro está previsto para ocorrer após o Jornal Nacional, antes da votação de domingo, 25.

Para o mercado, as propostas sobre gastos públicos, tributação e investimento podem ajudar a esclarecer diferenças entre os candidatos. O efeito sobre os ativos dependerá do conteúdo apresentado e de quanto ele alterar as expectativas já incorporadas aos preços.