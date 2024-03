Menos de 50 dias para o halving do bitcoin: o que esperar?

Por Yan Pedro*

Para quem não sabe, a cada quatro anos a rede do Bitcoin passa por um fenômeno que historicamente já fez o preço da criptomoeda disparar. Esse evento vai acontecer em abril de 2024, e é chamado de halving.

Imagina que existe um item raríssimo que todo mundo quer. A procura dele é muito alta, mas infelizmente ele é escasso. Quando isso acontece, esse item acaba ficando muito mais caro, graças à lei da oferta e demanda.

Isso vale para tudo na economia, e com o bitcoin não é diferente.

Quando temos o halving, a quantidade de bitcoins que os mineradores recebem como recompensa é cortada pela metade. Esse processo acaba reduzindo a oferta do bitcoin, tornando ele mais escasso.

HIstoricamente, em todos os anos de halving, o bitcoin sempre acabou se valorizando. Isso permite que muitas pessoas que conhecem o mercado cripto e investem em bitcoin entrem no lucro.

Halvings anteriores e expectativas para 2024

Só para você ter uma noção, em 2012 o bitcoin subiu 100 vezes a sua máxima anterior ao halving. Em 2016, a moeda subiu 30 vezes a máxima anterior ao halving. E, em 2020, subiu 8 vezes à máxima anterior ao halving, que fez ele chegar ao seu topo histórico de 68 mil dólares.

A expectativa para esse halving de 2024 é que o bitcoin supere a sua máxima histórica de US$ 69 mil e chegue a US$ 100 mil. Historicamente, sempre que há o halving, o bitcoin acaba ultrapassando o seu antigo topo histórico.

Muita gente ainda não conhece muito bem o bitcoin e toda a tecnologia por trás da criptomoeda, mas para quem quer começar a entender melhor e investir, ainda dá tempo de aproveitar a valorização proporcionada pelo halving.

Geralmente quando o evento acontece, o bitcoin começa a valorizar algumas semanas antes, mas a grande valorização acontece após 4 ou 5 meses. Para este ano, ainda não sabemos o que irá acontecer. Mas o bitcoin já subiu mais de 46% este ano e, segundo minhas perspectivas, pode ter uma grande valorização entre agosto e setembro.

Portanto, ainda existe um espaço de tempo bom para pesquisar, entender o que é cripto, bitcoin e o halving para decidir se investir neste ativo faz sentido para você, aproveitando um período favorável ao lucro.

*Yan Pedro é empresário, fundador da empresa Hey Investidor e da OPI Escola de Investimentos.

