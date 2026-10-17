Berkshire atinge maior valor na bolsa desde anúncio da sucessão de Buffett

RESUMO ＋ As ações da Berkshire Hathaway fecharam no maior nível desde o anúncio da sucessão de Warren Buffett, em maio de 2025. A recuperação ocorre sob a gestão de Greg Abel, com recompras de ações e novos investimentos, entre eles um aporte na italiana Bending Spoons.

As ações da Berkshire Hathaway voltaram ao maior nível desde que Warren Buffett anunciou que deixaria o cargo de CEO, em maio de 2025. A recuperação aproxima o conglomerado de seu recorde na bolsa depois da queda que acompanhou as dúvidas sobre a sucessão do investidor.

No fechamento desta sexta-feira, 16, os papéis de classe A terminaram a US$ 798.000, e os de classe B, a US$ 532,02, segundo a CNBC. Ambos ficaram cerca de 1,4% abaixo dos respectivos recordes históricos de fechamento.

À frente da companhia desde janeiro, Greg Abel conduz uma empresa que combina seguradoras, ferrovias, negócios de energia e uma carteira de participações acionárias. Sua gestão também sucede o período de redução do chamado “prêmio Buffett”, a valorização adicional associada à confiança do mercado nas decisões do antecessor.

Recompras voltam a movimentar o capital da Berkshire

A companhia destinou aproximadamente US$ 4,5 bilhões à recompra de suas próprias ações no segundo trimestre de 2026, elevando o total do semestre para cerca de US$ 4,8 bilhões. Os valores constam do balanço divulgado em agosto.

No mesmo trimestre, o lucro operacional chegou a US$ 12,98 bilhões, ante US$ 11,16 bilhões um ano antes. Esse indicador reúne os resultados dos negócios da Berkshire e exclui componentes como ganhos e perdas com investimentos, que podem oscilar com as cotações da carteira.

A distinção é relevante porque o lucro líquido também incorpora variações de valor de ações que a companhia continua a manter. No comunicado de resultados, a Berkshire ressalta que esses movimentos podem dificultar a leitura do desempenho trimestral de suas operações.

A aposta na dona do Evernote e do Vimeo

Uma das movimentações mais recentes envolve a Bending Spoons, empresa italiana que compra e reorganiza negócios digitais. Seu portfólio inclui marcas como Evernote, Vimeo, AOL e WeTransfer.

Na quarta-feira, 14, a companhia anunciou um novo investimento de US$ 330 milhões da Berkshire, depois de receber US$ 600 milhões do conglomerado em sua abertura de capital, em julho. Segundo o comunicado, o novo aporte levará a participação da Berkshire a 4%.

A operação prevê a emissão de dez milhões de ações a US$ 33 cada, por meio de uma colocação privada. O fechamento depende das condições usuais desse tipo de transação.

O modelo da Bending Spoons consiste em adquirir empresas digitais, reformular produtos e operações e reinvestir os recursos em novas compras. A companhia afirma que utiliza inteligência artificial tanto nas transformações dos negócios adquiridos quanto nas ferramentas empregadas para executá-las.

A recuperação ainda não eliminou a diferença para o S&P 500

Apesar da retomada, as ações classe B ainda acumulam um desempenho seis pontos percentuais inferior ao S&P 500 no ano, segundo a CNBC. A diferença era de 17,5 pontos em 1º de junho.

A recuperação também ocorre depois de uma nova etapa da sucessão. Em setembro, Buffett deixou a presidência do conselho, assumida por seu filho Howard, e passou à posição de presidente emérito, mantendo um assento no colegiado.

Para Luca Ferrari, CEO e cofundador da Bending Spoons, o novo investimento amplia a relação construída na abertura de capital. No comunicado da operação, o executivo descreveu a Berkshire como “uma inspiração de longa data para a Bending Spoons”.