Lula e Flávio debatem hoje na Band; veja horário e onde assistir

Lula e Flávio: candidatos debatem no domingo, 18 (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05h01.
Lula e Flávio Bolsonaro participam hoje, domingo, 18 de outubro, do primeiro debate presidencial do segundo turno. O encontro começa às 20h, no horário de Brasília, na Band, com transmissão também pelo rádio e pela internet. O formato prevê três blocos e confronto direto entre os candidatos.
O primeiro confronto na televisão entre os candidatos à Presidência no segundo turno acontece neste domingo, 18, às 20h, no horário de Brasília. A Band recebe Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em seus estúdios, em São Paulo, uma semana antes da votação de 25 de outubro.
Os presidenciáveis confirmaram presença. Os jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue serão responsáveis pela mediação, em um formato que alterna perguntas e discussão direta entre os adversários.
Na televisão, o encontro será exibido pela Band, em sinal aberto, e pela BandNews TV, na TV por assinatura. Quem preferir assistir pela internet poderá acessar o site Band.com.br, o aplicativo Bandplay ou o canal Band Jornalismo no YouTube.
O áudio da transmissão estará nas rádios Bandeirantes e BandNews FM. O debate é organizado pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Estadão e as emissoras Cultura, Gazeta e Jovem Pan.
A cobertura digital começa antes: às 19h, a Sala Digital, realizada em parceria com o Google, entra no ar nas plataformas digitais. A equipe também acompanhará os temas de interesse nas buscas durante o encontro.
A discussão terá três blocos. Na primeira parte, os mediadores farão uma pergunta para cada candidato. Depois, cada presidenciável terá 15 minutos para administrar no confronto direto, com possibilidade de circular pelo estúdio.
A segunda parte começa com perguntas dos apresentadores e inclui uma rodada em que um candidato questiona o outro. Essa etapa prevê pergunta, resposta, réplica e tréplica. O terceiro bloco repete a estrutura e inclui as considerações finais.
A ordem das respostas será estabelecida por sorteio prévio. Segundo Rodolfo Schneider, diretor-geral de Jornalismo e Esporte do Grupo Bandeirantes, o formato dá prioridade ao confronto direto entre os concorrentes.
Após a transmissão, o Canal Livre será exibido ao vivo para analisar as propostas e o desempenho dos candidatos. Rodolfo Schneider comandará o programa, ao lado dos jornalistas Fernando Mitre e Carlos Andreazza.
Também participarão os cientistas políticos Deysi Cioccari e Fernando Schüler e Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas.
Outro encontro está previsto para sexta-feira, 23: a TV Globo programa seu debate após o Jornal Nacional, dois dias antes do segundo turno.
Sim. Lula e Flávio Bolsonaro participam do debate da Band neste domingo, 18 de outubro, às 20h, no horário de Brasília.
A transmissão estará no site Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.
Sim. Será exibido pela Band e pela BandNews TV, além das rádios Bandeirantes e BandNews FM.
Adriana Araújo e Eduardo Oinegue conduzirão o encontro nos estúdios da Band, em São Paulo.
No primeiro bloco, cada candidato terá 15 minutos para administrar na discussão direta com o adversário.
O encontro está previsto para sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional.