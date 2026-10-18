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Lula e Flávio debatem hoje na Band; veja horário e onde assistir

Encontro começa às 20h e terá três blocos, com perguntas dos mediadores e confronto direto entre os candidatos

Lula e Flávio: candidatos debatem no domingo, 18 (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Lula e Flávio: candidatos debatem no domingo, 18 (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05h01.

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RESUMO ＋

Lula e Flávio Bolsonaro participam hoje, domingo, 18 de outubro, do primeiro debate presidencial do segundo turno. O encontro começa às 20h, no horário de Brasília, na Band, com transmissão também pelo rádio e pela internet. O formato prevê três blocos e confronto direto entre os candidatos.

O primeiro confronto na televisão entre os candidatos à Presidência no segundo turno acontece neste domingo, 18, às 20h, no horário de Brasília. A Band recebe Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em seus estúdios, em São Paulo, uma semana antes da votação de 25 de outubro.

Os presidenciáveis confirmaram presença. Os jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue serão responsáveis pela mediação, em um formato que alterna perguntas e discussão direta entre os adversários.

Como acompanhar o debate de hoje

Na televisão, o encontro será exibido pela Band, em sinal aberto, e pela BandNews TV, na TV por assinatura. Quem preferir assistir pela internet poderá acessar o site Band.com.br, o aplicativo Bandplay ou o canal Band Jornalismo no YouTube.

O áudio da transmissão estará nas rádios Bandeirantes e BandNews FM. O debate é organizado pelo Grupo Bandeirantes em parceria com o Estadão e as emissoras Cultura, Gazeta e Jovem Pan.

A cobertura digital começa antes: às 19h, a Sala Digital, realizada em parceria com o Google, entra no ar nas plataformas digitais. A equipe também acompanhará os temas de interesse nas buscas durante o encontro.

Quais são as regras para Lula e Flávio?

A discussão terá três blocos. Na primeira parte, os mediadores farão uma pergunta para cada candidato. Depois, cada presidenciável terá 15 minutos para administrar no confronto direto, com possibilidade de circular pelo estúdio.

A segunda parte começa com perguntas dos apresentadores e inclui uma rodada em que um candidato questiona o outro. Essa etapa prevê pergunta, resposta, réplica e tréplica. O terceiro bloco repete a estrutura e inclui as considerações finais.

A ordem das respostas será estabelecida por sorteio prévio. Segundo Rodolfo Schneider, diretor-geral de Jornalismo e Esporte do Grupo Bandeirantes, o formato dá prioridade ao confronto direto entre os concorrentes.

Análise depois do encontro e próximo debate

Após a transmissão, o Canal Livre será exibido ao vivo para analisar as propostas e o desempenho dos candidatos. Rodolfo Schneider comandará o programa, ao lado dos jornalistas Fernando Mitre e Carlos Andreazza.

Também participarão os cientistas políticos Deysi Cioccari e Fernando Schüler e Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas.

Outro encontro está previsto para sexta-feira, 23: a TV Globo programa seu debate após o Jornal Nacional, dois dias antes do segundo turno.

Perguntas frequentes

Tem debate presidencial hoje?

Sim. Lula e Flávio Bolsonaro participam do debate da Band neste domingo, 18 de outubro, às 20h, no horário de Brasília.

Onde assistir pela internet?

A transmissão estará no site Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.

O debate também passa na TV e no rádio?

Sim. Será exibido pela Band e pela BandNews TV, além das rádios Bandeirantes e BandNews FM.

Quem faz a mediação?

Adriana Araújo e Eduardo Oinegue conduzirão o encontro nos estúdios da Band, em São Paulo.

Quanto tempo cada candidato terá no confronto direto?

No primeiro bloco, cada candidato terá 15 minutos para administrar na discussão direta com o adversário.

Quando os candidatos voltam a debater na Globo?

O encontro está previsto para sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional.

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