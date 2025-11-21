Invest

Bitcoin despenca mais de 9% em 24h e atinge menor nível desde abril

Ativo acumula perdas de quase 10% no ano, devolvendo grande parte dos ganhos obtidos após a eleição de Donald Trump

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 06h13.

O bitcoin atingiu US$ 83.730,70 nesta sexta-feira, 21, após recuar mais de 9% em 24 horas. O ativo acumula perdas de quase 10% no ano, devolvendo grande parte dos ganhos obtidos após a eleição de Donald Trump.

A última vez que o bitcoin esteve abaixo de US$ 84 mil foi em abril, quando chegou a US$ 75 mil. O movimento coincidiu com o anúncio de tarifas amplas por Trump durante o evento chamado de “Liberation Day”.

Outras criptomoedas também registram perdas

A queda do bitcoin ocorre em meio a um recuo generalizado no mercado de criptoativos.

O ether, segundo maior token em valor de mercado, caiu mais de 9,6% nas últimas 24 horas, sendo cotado abaixo de US$ 2.740.

Outras criptomoedas também recuaram:

  • XRP: -9,1%

  • BNB: -8,4%

  • SOL: -10,6%

  • Dogecoin: -10,3%

