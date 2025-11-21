Presidente da OKX revela principais narrativas de cripto para 2026

O bitcoin é o ativo que mais valorizou nos últimos anos. Apesar de sua alta volatilidade, a maior criptomoeda do mundo teve uma trajetória de alta duradoura e expressiva após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, chegando a ultrapassar os US$ 120 mil em 2025. Já as stablecoins viraram assunto entre os maiores executivos financeiros no mesmo ano.

Para Hong Fang, presidente global da OKX, essas serão as duas principais narrativas do universo cripto para 2026. Enquanto investidores ficaram preocupados com as quedas recentes do bitcoin e um possível fim do mercado de alta, a executiva acredita em uma continuidade do ciclo para o próximo ano.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

“É meu pensamento pessoal e não é segredo que eu sempre fui uma grande fã do bitcoin. Mas quando se trata de tendência da indústria, o meu pensamento é que as narrativas dominantes serão bitcoin e stablecoins. Elas são muito dominantes, por muitas razões”, disse ela em entrevista à EXAME.

“A proposta de valor do bitcoin é muito clara. E a de stablecoin também. Se observarmos a classe de ativos globalmente, elas são top 2. Então a adoção de ambos é facilitada. Além disso, quando tivermos uma infraestrutura regulatória muito clara para ambos, bitcoin e stablecoins, a adoção institucional será uma decisão óbvia. Vai ser muito fácil para as instituições adotarem, porque a parte positiva é muito clara e a negativa é muito pequena”, explicou.

Stablecoins podem impulsionar o bitcoin

As stablecoins, criptomoedas que acompanham o valor de determinado ativo, geralmente o dólar, ganharam destaque entre o mercado institucional em 2025 ao facilitar a transferência instantânea de dinheiro, principalmente entre países diferentes. Para Hong Fang, essa tendência deve continuar em 2026 e poderá, inclusive, impulsionar a adoção do bitcoin.

“A adoção das stablecoins e sua infraestrutura de pagamentos continuará a evoluir. E eu realmente acredito que com uma adoção mais forte das stablecoins e o desenvolvimento de sua infraestrutura, isso criará um senso de urgência para a adoção do bitcoin. Porque eles representam papéis diferentes”, disse ela à EXAME.

“A stablecoin está lá para fazer transações mais rápidas e melhorar o fluxo de dinheiro. Já o bitcoin está lá para fazer inflação. Todas as instituições e estados soberanos vão perceber que o bitcoin é realmente importante para seu portfólio”, acrescentou.

“Sinto que essas serão as maiores narrativas e em conjunto com todas as tendências do ciclo subjacente, são elementos do ciclo que não estavam presentes antes. Em particular, a clareza regulatória e a adoção institucional. Para mim, isso é grande o suficiente para alterar o ciclo tradicional de quatro anos que vemos no bitcoin. Provavelmente não vai ser isso, vai ser bom e um pouco mais longo. É a minha opinião pessoal”, concluiu.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok