Lucro da Copasa recua 2% no 3º trimestre, para R$ 361milhões

O lucro líquido da Copasa foi de R$ 360,8 milhões no terceiro trimestre de 2025, 2,0% inferior aos R$ 368,3 milhões de um ano antes, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 3.

A receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos totalizou R$ 1,84 bilhão no 3T25, 3,4% superior ao registrado no 3T24.

Os custos e despesas, sem depreciações e amortizações, totalizaram R$ 1,06 bilhão no 3T25, apresentando elevação de 4,6%.

O EBITDA do 3T25 foi de R$ 726,9 milhões, em linha com o observado no 3T24. A Margem EBITDA foi de 40,5% no 3T25 ante 39,3% no 3T24.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 33,8 milhões no 3T25, versus um valor negativo de R$ 50,9 milhões no 3T24, uma variação líquida negativa em R$ 17,1 milhões.

A dívida líquida atingiu R$ 6,06 bilhões em setembro de 2025 e a relação Dívida Líquida/EBITDA atingiu 2,1 vezes.

Os investimentos consolidados realizados, de janeiro a setembro de 2025, incluindo as capitalizações, somaram R$ 2,0 bilhões, 26% superior a igual período de 2024.

Em setembro de 2025, o número de economias (unidades consumidoras) de água atingiu 5,76 milhões, ante 5,68 milhões no mesmo mês de 2024, enquanto o de esgoto chegou a 4,24 milhões, frente a 4,12 milhões um ano antes, segundo dados consolidados.

No terceiro trimestre de 2025, o volume medido de água totalizou 172,6 milhões de m³, e o volume medido de esgoto foi de 119,5 milhões de m³.

A inadimplência, medida pela relação entre o saldo de contas a receber vencidas entre 90 e 359 dias e o valor total faturado em 12 meses, ficou em 3,01% em setembro de 2025, ligeiramente acima dos 2,97% registrados em setembro de 2024.

Já o índice de perdas na distribuição da Copasa recuou para 37,3%, ante 38,4% no mesmo período do ano anterior.