Banco ABC (ABCB4) registra alta de 8,2% no lucro líquido do 3T22

O Banco ABC (ABCB4) divulgou nesta sexta-feira, 4, os resultados do terceiro trimestre de 2022.

O banco registrou um lucro líquido recorrente de R$ 218,1 milhões no período, alta de 8,2% em relação ao trimestre anterior, quando tinha sido de R$ 201,7 milhões e de 44% a mais em relação ao mesmo período de 2021, quando tinha sido de R$ 151,5 milhões.

A resultado operacional do banco foi de R$ 402,7 milhões, em alta de 14,9% em relação aos R$ 350,6 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

O retorno anualizado sobre patrimônio líquido (ROAE, na sigla em inglês) do período julho-setembro do ano foi de 17,5%, em relação ao mesmo período de 2021, quando tinha sido de 13,4%, e também superior aos 16,6% do segundo trimestre de 2022.

Esse foi o nono trimestre consecutivo de crescimento dos resultados para o Banco ABC.

Para Ricardo Moura, diretor de relações com os investidores (RI) do Banco ABC, "o trimestre foi muito bom, em continuidade com um processo que está rodado há pouco mais de três anos".

"A receita continua, tanto impulsionada pelo banco de investimentos que teve recorde de receitas tanto pelo inicio de escalabilidade da corretora de seguros. Conseguimos crescer olhando muito atentamente a qualidade de crédito, nossa carteira está excelente sob diversas métricas e nossas coberturas continuam elevada", explicou Moura em entrevista à EXAME Invest.

A carteira de crédito expandida chegou a R$ 41,53 bilhões no terceiro trimestre do ano, um crescimento de 3,9% na comparação com o mesmo período de 2021, quando tinha sido de R$ 37,27 bilhões. Na comparação trimestral, o crescimento foi de 3,9%.

"O destaque foi novamente o segmento Middle, com uma expansão anual de 48,2%, valor na parte superior do guidance de crescimento para o ano. Vale salientar que, pelo segundo trimestre consecutivo, mais de 10% da originação da carteira do Middle foi gerada pelo ABC Link, que se consolida como um canal complementar de originação no segmento", salientou CFO do Banco ABC, Sérgio Borejo, em entrevista à EXAME.

No trimestre, o Banco ABC Brasil o 4.309 clientes corporativos, uma expansão de 36% nos últimos 12 meses, e um incremento de 321 clientes em comparação ao trimestre anterior, uma expansão de 8%, que está em linha com a estratégia de diversificação da base de clientes e pulverização do ticket médio.

"Esta foi a primeira vez que o Banco ABC ultrapassou a marca de 4.000 clientes corporativos. É importante destacar que houve um crescimento em todos os segmentos de clientes no trimestre, no entanto, o segmento Middle sozinho já é atualmente maior que o total de clientes do Banco há dois anos", disse Moura.