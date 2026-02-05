Com alta nos preços, volta às aulas inaugura nova disputa entre varejistas

Confira as estratégias em alta no varejo de materiais escolares (Isabel Pavia/Getty Images)
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13h00.
Já nos primeiros levantamentos do Ano, 2026 dá sinais de que será difícil para os pais: no Rio, o Procon identificou aumento médio de 17,8% no preço de materiais escolares; em SP, o órgão identificou diferenças de até 276% entre as lojas.
Esse aumento resulta numa mudança de comportamento que, por sua vez, colocou o varejo numa corrida pelas melhores condições de venda.
“A alta tornou o consumidor muito mais sensível a preço e conveniência. As plataformas digitais responderam com curadoria, subsídios e eficiência logística, enquanto o varejo físico precisou repensar sua proposta de valor para não perder relevância”, diz Hygor Roque, Head of Revenue da Divibank.
As famílias têm adotado estratégias para diluir o impacto no orçamento, como dividir as compras entre diferentes lojas e aproveitar promoções pontuais. O desafio dos varejistas é combinar os melhores fatores para o consumidor.
Para os donos de e-commerce, marketplace e outras plataformas digitais, está em alta prática de ampliar os descontos no período, oferecer melhor parcelamento e soluções que simplificam a jornada de compra.
A Amazon lançou o site minhalistadaescola.com.br, que permite que colégios cadastrem listas de livros por série, facilitando a organização dos pais.
A empresa também investe em curadorias específicas para diferentes perfis de consumidores e em descontos agressivos, que chegam a 60% em cerca de 20 mil itens.
A Shopee seguiu caminho semelhante ao criar uma área exclusiva para a volta às aulas, com ofertas válidas até o fim do mês e descontos de até 40% em itens como papelaria, mochilas e livros.
Já a Estante Virtual, especializada em livros novos e usados e integrante do ecossistema do Magalu, ampliou sua política de frete grátis, reduzindo custos para livreiros e subsidiando parte das entregas.
Nas lojas físicas, a estratégia passa pelo aumento do mix de produtos e pelo apelo emocional. Redes investem em:
Mais do que vender material escolar, o varejo concorre por atenção, conveniência e percepção de valor.