Azzas sobe na Bolsa após mudanças no conselho e trégua entre acionistas

Após anunciar mudanças em seu conselho de administração, a Azzas 2154 (AZZA3) lidera as altas do Ibovespa nesta segunda-feira, 30, subindo mais de 4% logo após a abertura da bolsa. Às 11h55, o papel subia 2,9%. Além da reconfiguração do conselho, os acionistas de referência, Alexandre Birman e Roberto Jatahy, também selaram paz na companhia, fruto da fusão entre Arezzo&Co e Grupo Soma.

“Obviamente é bom. Melhor que estejam unidos do que brigados”, afirma um gestor de fundo de ações.

As divergências entre os dois se tornaram públicas e acabaram pesando sobre o valor de mercado da companhia, que chegou a valer menos de R$ 5 bilhões em março deste ano, num momento em que a Azzas ainda custava a mostrar a obtenção de sinergias.

Nicola Calicchio chega como membro independente e novo presidente do colegiado, em vista do pedido de renúncia de Pedro Parente.

A mudança deixa o órgão mais enxuto, saindo de nove para sete membros — dos quais três são conselheiros independentes. Saem Anna Chaia e José Ernesto Bologna, que seguirão atuando como special advisors.

Já Calicchio chega com a missão de dar gás à integração e trazer uma visão de futuro para a companhia, que fatura mais de R$ 14 bi por ano e reúne marcas como Hering, Reserva, Schutz e Farm.

Birman e Jatahy afirmaram em entrevista coletiva, a primeira desde que os desentendimentos vieram à tona, que o foco é na simplificação e execução, com as mudanças visando acelerar a integração e aperfeiçoar a visão de futuro para o período 2025 a 2030 do grupo.

“Estamos botando o acordo de acionistas na gaveta”, afirmou Jatahy ao lado de Birman na primeira entrevista desde que os desentendimentos vieram à tona.