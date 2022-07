Demanda por voos da Azul (AZUL4) aumenta em 40,1% em junho

A Azul (AZUL4) divulgou nesta quinta-feira, 7, o seu relatório de tráfego aéreo do mês de junho.

A taxa de ocupação da Azul foi de 79,3% no mês passado, um crescimento percentual de 2,2 em relação ao mesmo período em 2021.

Por sua vez, o tráfego de passageiros consolidado (RPK) da Azul cresceu em 40,1% na comparação anual.

O RPK é o índice de passageiros-quilômetros transportados e é calculado multiplicando o número de viajantes pagantes por cada quilômetro voado.

O aumento do RPK foi possibilitado pelo crescimento paralelo da capacidade de transporte (ASK) da empresa, que é um dado calculado pelo número de assentos disponíveis multiplicado pelos quilômetros voados.

Na comparação ano a ano, a ASK da Azul cresceu em 35,8%.

O CEO da companhia, John Rodgerson, se pronunciou sobre o aumento dos resultados.

"O mês de junho foi marcado por um resultado de tráfego e receita unitária fortes. Nossas vantagens competitivas e disciplina na alocação de capacidade continuam a nos dar confiança na geração de receita daqui para frente”, declarou o executivo.

Crescimento no número de viagens internacionais

Por conta dos efeitos causados pela pandemia do coronavirus, os números de voos e passageiros foram menores em 2020 e 2021, mas com a chegada das campanhas de vacinação e volta à normalidade, os números voltaram a crescer em 2022.

De acordo com o relatório da Azul, o crescimento no acumulado do ano foi de 360,6% com uma taxa de ocupação que creu 23,1 pontos percentuais.

Resultado da Azul (AZUL4) no primeiro trimestre de 2022

Após dois anos de pandemia, a Azul voltou a registrar um lucro líquido positivo no primeiro trimestre do ano.

A receita líquida total nos primeiros três meses do ano foi de R$ 3,19 bilhões, alta de 74,9% em comparação com o valor de R$1,82 bilhões registrados no mesmo período de 2021.

O resultado da companhia aérea foi impactado diretamente pelo aumento da receita de transporte de passageiros, que se beneficiou do aumento de 47,6% da tarifa média, a qual passou de R$ 304,30 no 1T21 para R$ 449,10 no 1T22.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Azul foi de R$ 592,7 milhões, que comparado aos R$ 129,7 milhões do 1T21, representou um aumento de 357,1%.