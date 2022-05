Ata do Fed, Melissa, GPA e o que mais move o mercado

Os principais índices de ações operam próximos da estabilidade neste início de quarta-feira, 25. Embora quedas recentes tenham elevado a percepção de potenciais oportunidades no mercado, preocupações sobre uma possível recessão nos Estados Unidos mantêm cautela entre investidores.

A resposta para a desaceleração da maior economia do mundo pode estar com o Federal Reserve (Fed), que irá divulgar a ata da última reunião de política monetária às 15h. Investidores esperam que a ata traga maior clareza sobre como o banco central americano irá conduzir o aperto monetário.

Desde a reunião realizada no início do mês, perderam força as apostas de aceleração do ritmo de alta de juros de 50 para 75 pontos base. A probabilidade de um aperto mais duro na próxima decisão de juros, em junho, caiu de 17,9% para 6,7% em um mês, segundo o monitor do CME Group.

Falas de membros do Fed favoráveis à manutenção do ritmo de 50 pontos base por reunião desencorajaram as apostas. Mas temores sobre seus efeitos recessivos também tiveram peso nessa equação.

A busca por títulos do Tesouro americano, considerados os mais seguros do mundo, segue em alta, com a migração de ativos de risco para defensivos. O dólar, que caiu por dois dias no mundo após falas da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, voltou a subir.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

GPA: recompra de ações

O Grupo Éxito, em que o GPA tem 96,57% de participação, anunciou um programa de recompra de ações na bolsa de valores da Colômbia. O programa terá prazo para ser concluído até o fim de junho.

Grendene

A Grendene assinou um memorando de entendimentos para internalizar as atividades da Multi Franqueadora, empresa responsável pela gestão da rede de clubes da Melissa, que envolve a entrega de itens exclusivos da marca a assinantes.