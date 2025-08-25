As ações da Krispy Kreme estão caindo — e a culpa pode ser do McDonald's

A famosa rede de donuts americana, Krispy Kreme está vendo suas ações em queda na bolsa americana. O mercado repercute dados ruins do balanço da empresa e o fim de uma famosa parceria.

No segundo trimestre de 2025, a Krispy Kreme registrou prejuízo líquido de US$ 441,1 milhões. O prejuízo ajustado por ação foi de US$ 0,15, enquanto os analistas esperam uma perda de apenas US$ 0,03 por ação. O resultado foi impactado por despesas não monetárias relacionadas à redução do valor de ativos, que pressionaram ainda mais as contas da companhia.

Queda nas vendas e impacto do fim da parceria

A empresa reportou queda de 13,5% nas vendas trimestrais em comparação ao mesmo período de 2024. O encerramento da parceria com o McDonald's, que funcionava como um canal importante de distribuição, contribuiu diretamente para o desempenho negativo.

A parceria entre as redes de fast food, iniciada oficialmente em março de 2024, consistia na venda dos famosos donuts da Krispy Kreme nas lojas do McDonald's nos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar a distribuição da marca e aumentar as vendas de café da manhã da rede de fast food.

O fim da parceria repercutiu nas ações da companhia. No dia 7 de agosto, por exemplo, as ações da Krispy Kreme caíram cerca de 9% no pregão, sendo negociadas em torno de US$ 3,10, e chegaram a recuar até 12% em alguns momentos do dia.[/grifar] O movimento marcou um novo patamar baixo para os papéis da companhia.

Nesta segunda-feira, 25, as ações também operam em queda de 1,76%. No acumulado do ano, os papéis já caíram mais de 60%.

Plano de recuperação

Em resposta à crise, a Krispy Kreme anunciou um plano de recuperação que inclui reestruturação das operações e busca de retomada do crescimento e do EBITDA. A empresa não detalhou ainda as medidas, mas sinalizou prioridade em fortalecer a presença comercial após a perda do McDonald's.

Histórico e chegada no Brasil

Fundada em 1937, na Carolina do Norte, por Vernon Rudolph, a Krispy Kreme nasceu a partir de uma receita secreta de donuts fermentados comprada de um chef de Nova Orleans.

O negócio começou fornecendo para mercearias locais e se expandiu até se tornar uma multinacional com mais de 17 mil pontos de venda em todo o mundo.

A marca é conhecida principalmente por seus donuts glaceados, que se tornaram símbolo da rede. Em 2016, a empresa foi adquirida pela JAB Holding Company por cerca de US$ 1,35 bilhão. Cinco anos depois, em julho de 2021, voltou ao mercado público com a listagem de suas ações na Nasdaq, sob o ticker DNUT.

A entrada da Krispy Kreme no Brasil foi confirmada em 2024, com operação iniciada oficialmente em 2025, por meio de uma joint venture com a AmPm, maior rede de lojas de conveniência dos postos Ipiranga. A escolha para a primeira loja física foi São Paulo, mais especificamente na Avenida Juscelino Kubitschek, local que também conta com uma fábrica própria da marca.

A presença no Brasil marca a ampliação da empresa na América Latina, que já incluiu operações no Chile e no Equador, e faz parte da estratégia de expansão global da Krispy Kreme.