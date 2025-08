McDonald's tem lucro de US$ 2 bi e vendas sobem 3,8% após promoções para clientes de baixa renda

O McDonald's registrou um crescimento de 3,8% nas vendas globais, impulsionado por novas opções no cardápio e promoções para clientes de baixa renda, de acordo com os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, divulgados nesta quarta-feira, 6.

Atendendo às expectativas do mercado, a receita da rede de fast food cresceu 5% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando US$ 6,84 bilhões. O lucro líquido aumentou 11%, atingindo US$ 2,25 bilhões.

Embora o volume de vendas tenha superado ligeiramente as expectativas dos analistas da FacSet, que estimava em US$ 6,7 bilhões, o grupo McDonald's atingiu sua previsão de lucro líquido. Excluindo itens excepcionais, o lucro por ação foi de US$ 3,19, comparado a US$ 2,97 no ano anterior, superando o consenso de US$ 3,14 dos analistas.

O desempenho foi positivo nos países onde opera sob contratos de franquia, com um aumento de 5,6%, e também nas localidades com lojas próprias, que tiveram um crescimento de 4%, segundo informações da Bloomberg.

A rede conta com cerca de 5.000 franqueados ao redor do mundo, mas nos Estados Unidos o crescimento foi mais modesto, com a receita aumentando apenas 2,5%.

Aposta na fidelidade

Durante uma teleconferência com analistas, o presidente-executivo do McDonald's, Chris Kempczinski, destacou que o fluxo de clientes nos EUA continua sendo um desafio. Ele explicou que, no último ano, o número de "clientes de baixa renda caiu em mais de 10%" e que muitos desses consumidores "evitam oportunidades" de frequentar o McDonald's devido ao "desconforto e ansiedade" gerados pelo momento econômico.

Por causa disso, esses clientes tendem a consumir menos itens ou a optar por opções mais baratas no cardápio, ou até mesmo a deixar de frequentar os restaurantes.

Kempczinski enfatizou a importância de "reconquistar" esse grupo de clientes, que tradicionalmente visitam o McDonald's com mais frequência do que os consumidores de renda média ou alta. Para isso, a rede tem investido em promoções e ofertas de baixo custo, como o menu de US$ 5, inicialmente pensado para ser uma ação temporária, mas que já completa um ano, e o lançamento recente de um aperitivo por menos de US$ 3.

O McDonald's também tem apostado no programa de fidelidade. Nos Estados Unidos, os clientes cadastrados no programa visitam os restaurantes, em média, 26 vezes por ano, enquanto aqueles que não participam do programa fazem em torno de 10,5 visitas anuais. Aproximadamente 25% dos clientes nos EUA estão no programa, enquanto na China esse número chega a cerca de 90%, conforme Kempczinski.