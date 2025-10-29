Powell não garante corte de juros em dezembro: 'não contem com isso'

O Federal Reserve (Fed) reduziu os juros da economia dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, levando a taxa de juros americana para faixa de 3,75% a 4% ao ano, movimento amplamente esperado pelo mercado. A decisão não foi unânime, um dos dirigentes votou pela manutenção das taxas, em dissidência à maioria do comitê, que optou pelo corte. Stephen Miran, indicado por Trump, votou por uma redução de 0,5 ponto percentual.

Durante coletiva de imprensa após a decisão, o presidente Jerome Powell destacou divergências sobre os próximos passos da política monetária, afirmando que “uma nova redução em dezembro não é inevitável” e que a política monetária não segue um rumo pré-definido. Powell enfatizou ainda: “não contem com um corte de juros em dezembro”.

Segundo ele, o corte atual foi uma medida de gestão de risco, destinada a aproximar a política monetária de uma postura neutra. O Fed cortou 25 pontos-base nas últimas duas reuniões e há um “forte sentimento de que é hora de pausar”.

O chairman também mencionou que existe um consenso crescente no FOMC de que talvez seja prudente aguardar um ciclo, em dezembro, antes de retomar cortes adicionais. Ele acrescentou: “Não falo em nome de todos, mas estamos perto do nível neutro”.

Impacto do shutdown

Powell também observou que, antes da paralisação parcial do governo, os dados mostravam uma economia “em trajetória firme”. Mesmo assim, ressaltou que os indicadores disponíveis sugerem pouca mudança em relação à reunião anterior, tanto em termos de emprego quanto de inflação.

O presidente do Fed também disse que, embora a paralisação atrapalhe a atividade econômica enquanto persistir, os efeitos devem se inverter após o término da paralisação.