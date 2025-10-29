Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Powell não garante corte de juros em dezembro: 'não contem com isso'

'Chairman' diz que 'há um forte sentimento que é hora de pausar' dentro do comitê

Jerome Powell, presidente do Fed: tom cauteloso após mais um corte de juros (Yasin Ozturk/Anadolu/Getty Images)

Jerome Powell, presidente do Fed: tom cauteloso após mais um corte de juros (Yasin Ozturk/Anadolu/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16h23.

O Federal Reserve (Fed) reduziu os juros da economia dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, levando a taxa de juros americana para faixa de 3,75% a 4% ao ano, movimento amplamente esperado pelo mercado. A decisão não foi unânime, um dos dirigentes votou pela manutenção das taxas, em dissidência à maioria do comitê, que optou pelo corte. Stephen Miran, indicado por Trump, votou por uma redução de 0,5 ponto percentual.

Durante coletiva de imprensa após a decisão, o presidente Jerome Powell destacou divergências sobre os próximos passos da política monetária, afirmando que “uma nova redução em dezembro não é inevitável” e que a política monetária não segue um rumo pré-definido. Powell enfatizou ainda: “não contem com um corte de juros em dezembro”.

Segundo ele, o corte atual foi uma medida de gestão de risco, destinada a aproximar a política monetária de uma postura neutra. O Fed cortou 25 pontos-base nas últimas duas reuniões e há um “forte sentimento de que é hora de pausar”.

O chairman também mencionou que existe um consenso crescente no FOMC de que talvez seja prudente aguardar um ciclo, em dezembro, antes de retomar cortes adicionais. Ele acrescentou: “Não falo em nome de todos, mas estamos perto do nível neutro”.

Impacto do shutdown

Powell também observou que, antes da paralisação parcial do governo, os dados mostravam uma economia “em trajetória firme”. Mesmo assim, ressaltou que os indicadores disponíveis sugerem pouca mudança em relação à reunião anterior, tanto em termos de emprego quanto de inflação.

O presidente do Fed também disse que, embora a paralisação atrapalhe a atividade econômica enquanto persistir, os efeitos devem se inverter após o término da paralisação.

Powell afirmou que as tarifas mais altas têm pressionado os preços e impulsionado a inflação, mas avaliou que o efeito tende a ser temporário, embora reconheça o risco de que a alta possa se tornar mais persistente.

Incertezas sobre decisão de dezembro

Para Jerome Powell, a falta de dados causada pela paralisação do governo dificulta prever a decisão do Federal Reserve sobre os juros em dezembro. Diante da incerteza elevada, o chair do Fed afirmou que o comitê pode adotar uma postura mais cautelosa.

“A reunião de dezembro será daqui a seis semanas. Simplesmente não sabemos o que vamos receber”, disse Powell.

Ele acrescentou que, mesmo sem as estatísticas oficiais durante o shutdown, caso ocorra uma mudança significativa na economia, os membros do FOMC seriam capazes de identificá-la.

Acompanhe tudo sobre:Fed – Federal Reserve SystemJerome PowellJuros

Mais de Invest

Ibovespa opera em alta, após alcançar 149 mil pontos pela primeira vez na história

Paramount demitirá até 2.000 funcionários em plano de reestruturação

Como usar o cartão de crédito de forma inteligente e evitar o rotativo

Fed corta juros em 0,25 ponto percentual mesmo em meio a apagão de dados

Mais na Exame

Brasil

Anvisa proíbe substâncias usadas em unhas de gel por risco de câncer

Future of Money

Empresa aproveita queda da Ethereum e investe R$ 600 milhões na criptomoeda

Negócios

EXCLUSIVO: batata frita McCain vai investir R$ 1,8 bi para ampliar fábrica

Ciência

Família encontra tesouro de reis e rainhas e pode ganhar R$ 1,6 milhão