Apesar de Nvidia e bons números de emprego, bolsas fecham em queda nos EUA

As bolsas nos EUA caíram nesta quinta-feira mesmo após balanço positivo da Nvidia (NVDA) e da divulgação do relatório de empregos de setembro, que mostrou um crescimento das contratações acima do esperado no último mês do terceiro trimestre.

Ao final do pregão de quinta-feira, o índice Nasdaq registrou as maiores perdas, caindo mais de 2,1% em relação ao fechamento de quarta-feira.

O S&P 500 caiu 1,5% e o Dow Jones, 0,8%.

O dia começou mais animado para os investidores, com as ações subindo, puxadas pelos bons números da Nvidia divulgados na quarta-feira e o forte desempenho do Walmart.

Segundo o Yahoo Finance, a queda abrupta no pregão de quinta-feira coincidiu com uma forte baixa nos mercados de criptomoedas, com o bitcoin e o ether sofrendo quedas acentuadas e ampliando as perdas das últimas semanas O Bitcoin estava sendo negociado abaixo de US$ 87.000 no fechamento do pregão de quinta-feira, próximo de seus níveis mais baixos desde abril.

Nvidia

As ações da Nvidia fecharam o dia em queda de 3,1%, após subirem até 5% no início do pregão, depois que a fabricante de chips apresentou resultados acima do esperado e uma previsão de receita para o quarto trimestre mais forte do que o previsto.

O CEO Jensen Huang afirmou que a demanda pelos processadores Blackwell da empresa está "fora de controle", ajudando — pelo menos inicialmente — a aliviar a preocupação de que a recente desaceleração das ações ligadas à inteligência artificial sinalizasse uma desaceleração de longo prazo.

Empregos e Walmart

O relatório de empregos de setembro, divulgado na manhã de quinta-feira, mostrou que a economia dos EUA criou 119.000 vagas durante o mês — bem acima do esperado. Mesmo assim, a taxa de desemprego nos EUA subiu para 4,4%, ante 4,3% em agosto.

Após a divulgação do relatório, segundo o Yahoo Finance, analistas precificavam uma probabilidade de 38% de um corte na taxa de juros na próxima reunião do Fed, em dezembro.

Os dados representaram a primeira visão da economia americana desde o fim do shutdown mais longo da história dos EUA. A ata da reunião de outubro do Fed mostrou que os formuladores de políticas têm "visões fortemente divergentes" sobre o futuro dos juros

Em outros balanços importantes, o Walmart (WMT) elevou suas projeções para o ano todo após superar as expectativas de lucro e vendas no terceiro trimestre. Suas ações subiram quase 7%, com os investidores avaliando o relatório da gigante varejista, visto como um indicador da força do consumidor às vésperas da temporada de festas de fim de ano.