Apesar de Nvidia e bons números de emprego, bolsas fecham em queda nos EUA

A queda abrupta no pregão de quinta-feira coincidiu com uma forte baixa nos mercados de criptomoedas

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 18h42.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 18h55.

As bolsas nos EUA caíram nesta quinta-feira mesmo após balanço positivo da Nvidia (NVDA) e da divulgação do relatório de empregos de setembro, que mostrou um crescimento das contratações acima do esperado no último mês do terceiro trimestre.

Ao final do pregão de quinta-feira, o índice Nasdaq registrou as maiores perdas, caindo mais de 2,1% em relação ao fechamento de quarta-feira.

O S&P 500 caiu 1,5% e o Dow Jones, 0,8%.

O dia começou mais animado para os investidores, com as ações subindo, puxadas pelos bons números da Nvidia divulgados na quarta-feira e o forte desempenho do Walmart.

Segundo o Yahoo Finance, a queda abrupta no pregão de quinta-feira coincidiu com uma forte baixa nos mercados de criptomoedas, com o bitcoin e o ether sofrendo quedas acentuadas e ampliando as perdas das últimas semanas O Bitcoin estava sendo negociado abaixo de US$ 87.000 no fechamento do pregão de quinta-feira, próximo de seus níveis mais baixos desde abril.

Nvidia

As ações da Nvidia fecharam o dia em queda de 3,1%, após subirem até 5% no início do pregão, depois que a fabricante de chips apresentou resultados acima do esperado e uma previsão de receita para o quarto trimestre mais forte do que o previsto.

O CEO Jensen Huang afirmou que a demanda pelos processadores Blackwell da empresa está "fora de controle", ajudando — pelo menos inicialmente — a aliviar a preocupação de que a recente desaceleração das ações ligadas à inteligência artificial sinalizasse uma desaceleração de longo prazo.

Empregos e Walmart

O relatório de empregos de setembro, divulgado na manhã de quinta-feira, mostrou que a economia dos EUA criou 119.000 vagas durante o mês — bem acima do  esperado. Mesmo assim, a taxa de desemprego nos EUA subiu para 4,4%, ante 4,3% em agosto.

Após a divulgação do relatório, segundo o Yahoo Finance, analistas precificavam uma probabilidade de 38% de um corte na taxa de juros na próxima reunião do Fed, em dezembro.

Os dados representaram a primeira visão da economia americana desde o fim do shutdown mais longo da história dos EUA. A ata da reunião de outubro do Fed mostrou que os formuladores de políticas têm "visões fortemente divergentes" sobre o futuro dos juros

Em outros balanços importantes, o Walmart (WMT) elevou suas projeções para o ano todo após superar as expectativas de lucro e vendas no terceiro trimestre. Suas ações subiram quase 7%, com os investidores avaliando o relatório da gigante varejista, visto como um indicador da força do consumidor às vésperas da temporada de festas de fim de ano.

