CEO da empresa mais valiosa do mundo ganha R$ 23,4 bilhões em um dia

O CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, tem motivos de sobra para comemorar essa semana. Em apenas um dia, o bilionário viu sua fortuna subir cerca de R$ 23,4 bilhões (US$ 4,4 bilhões na cotação atual), segundo a Forbes. Agora, Huang tem uma riqueza estimada de US$ 162 bilhões — ou R$ 863,5 bilhões.

A alta na fortuna vem pouco depois de a Nvidia divulgar resultados trimestrais acima do esperado por Wall Street. Enquanto Huang vê seus bilhões aumentarem quase 3%, as ações da empresa de chips sobe mais de 5% no pré-mercado dos Estados Unidos.

Com uma previsão de receita de US$ 65 bilhões para o trimestre de janeiro, cerca de US$ 3 bilhões a mais do que os analistas previam, a Nvidia afastou as preocupações sobre o futuro do setor de IA, que havia gerado incertezas nos últimos meses.

A empresa destacou que a demanda por seus chips de IA permanece em alta, com uma crescente utilização dos aceleradores de IA (componentes caros e poderosos usados no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial).

“Muito se tem falado sobre uma bolha da IA”, afirmou Huang em uma teleconferência com analistas. “Do nosso ponto de vista, vemos algo muito diferente.”

Quem é Jensen Huang?

Nascido em Tainan, Taiwan, em 1963, Huang migrou ainda criança para os Estados Unidos. Lá, teve uma trajetória marcada por superação e destaque acadêmico, pulando duas séries escolares e concluindo o ensino médio aos 16 anos. Trabalhou como lavador de pratos em um restaurante americano, emprego que ele costuma citar como essencial para moldar sua disciplina.

Em 1993, aos 30 anos, Huang fundou a Nvidia com Chris Malachowsky e Curtis Priem. A empresa nasceu com o foco em processadores gráficos voltados ao universo dos games, mas se tornou referência em computação de alto desempenho e aplicações de IA, como machine learning, data centers e veículos autônomos.

Huang se formou em engenharia elétrica pela Oregon State University e fez mestrado em Stanford, onde aprofundou seus conhecimentos em chips e gráficos computacionais. Trabalhou em empresas como LSI Logic e AMD antes de empreender com a Nvidia.

A estratégia da empresa, que sempre focou em inovação e antecipação de tendências tecnológicas, se mostrou certeira com o crescimento explosivo da demanda por processamento gráfico — e mais recentemente, por chips especializados em IA. Agora, lidera um império avaliado em US$ 4,5 trilhões.