Apesar da queda de 24% no lucro do 3º tri, Gerdau anuncia dividendos

A Gerdau (GGBR4) registrou nesta quinta-feira, 30, lucro líquido ajustado de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2025, o que representa uma redução de quase 24% sobre o mesmo período do ano passado. O número foi influenciado pela significativa redução do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do Brasil, que se sobrepôs ao crescimento do Ebitda da América do Norte.

Assim, o Ebitda ajustado ficou em R$ 2,7 bilhões, com retração anual de 9,2% e levemente abaixo dos R$ 2,8 bilhões estimados pelo consenso LSEG.

A receita líquida totalizou R$ 17,98 bilhões entre julho e o final de setembro. Ficou acima da expectativa média do mercado, que era de R$ 17,6 bilhões, de acordo com a LSEG.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 8,770 bilhões, um crescimento de 136,9% na comparação anual.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 0,81 vez em setembro/25, alta de 0,49 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.

Gerdau e Metalúrgica Gerdau anunciam dividendos

A Gerdau aprovou o pagamento de dividendos no valor R$ 555,2 milhões, o que corresponde a R$ 0,28 por ação. O pagamento terá como base a posição acionária em 10 de novembro e o pagamento será feito em 11 de dezembro.

Já a Metalúrgica Gerdau pagará R$ 188,8 milhões aos acionistas, o que equivale a R$ 0,19 por ação, considerando a posição em 10 de novembro. O pagamento dos dividendos serão feitos no dia 12 de dezembro.

A Gerdau ainda anunciou que vai recomprar os títulos de dívida com vencimento em 2030 e valor principal de US$ 500 milhões.