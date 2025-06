Gerdau anuncia emissão de bonds e recompra de títulos de dívida

A Gerdau (GGBR4) anunciou a aprovação de uma oferta pública de títulos de dívida emitidos pela Gerdau Trade. Os recursos líquidos obtidos com a operação serão destinados à recompra de bonds em circulação e para fins corporativos gerais.

A operação, que foi a mercado ontem com valor indicativo de US$ 500 milhões, deve ser precificada hoje. O volume final e as taxas serão conhecidos até o fim do dia.

A Gerdau Trade também deu início a uma oferta de recompra, no exterior, de todas e quaisquer notes em circulação com cupom de 4,875% e vencimento em 2027 atualmente em circulação. A oferta de recompra está condicionada, entre outros fatores, à precificação dos novos bonds. Esta operação será conduzida no mercado externo e regulada pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

A companhia recebeu autorização para realizar a emissão e colocação dos novos bonds, que contarão com garantias da Gerdau, Gerdau Açominas e Gerdau Aços Longos. Essa estrutura de garantias, que envolve as principais subsidiárias do grupo, visa aumentar a segurança e a atratividade da emissão para investidores.

Reorganização financeira e crescimento

A recompra dos bonds com vencimento em 2027 e a nova emissão de títulos de dívida refletem a estratégia da Gerdau de continuar a busca por uma gestão de capital mais eficiente.

A companhia busca garantir maior flexibilidade financeira para se manter competitiva em um mercado dinâmico e aproveitar novas oportunidades de expansão. Ao otimizar sua estrutura de dívida, a companhia fortalece sua posição para enfrentar desafios no setor de siderurgia e energia, com maior capacidade para novos investimentos e gestão mais eficaz de recursos.