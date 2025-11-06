Amazon exige que Perplexity suspenda uso de IA que faz compras online

A Amazon enviou uma notificação extrajudicial à Perplexity AI exigindo que a startup de buscas baseada em inteligência artificial interrompa o uso do seu agente de navegador Comet para realizar compras em nome de usuários. A gigante do e-commerce acusa a Perplexity de violar seus termos de serviço e de introduzir riscos de privacidade ao operar sem informar claramente quando as compras são feitas por uma ferramenta automatizada.

Segundo informações da Bloomberg, a varejista argumenta que o Comet executa ações em seu site sem identificação adequada, o que configuraria fraude e prejudicaria a experiência de compra. A empresa também afirmou que o agente disfarçou sua atividade ao se identificar como um navegador comum, como o Google Chrome, para contornar bloqueios técnicos.

A Perplexity foi notificada em novembro de 2024 para suspender esse tipo de operação até que houvesse um acordo formal, o que teria sido inicialmente acatado — mas retomado neste ano com a nova versão do Comet.

Perplexity acusa Amazon

Em resposta, a Perplexity publicou uma nota em seu blog acusando a Amazon de intimidar concorrentes menores. A startup afirmou que os usuários devem poder escolher qual agente de IA preferem usar para realizar compras online e classificou a ação como uma tentativa de limitar a inovação.

O CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, declarou que os agentes de IA deveriam ter “os mesmos direitos e responsabilidades que um usuário humano” e que não cabe à Amazon restringir o uso dessas tecnologias. Ele também garantiu que o Comet não coleta dados nem treina modelos com informações da Amazon, executando apenas ações necessárias para concluir as compras solicitadas pelos usuários.

Disputa de agentes de IA

O impasse expõe um novo desafio regulatório e comercial sobre o uso de agentes inteligentes que executam tarefas online complexas, como compras e reservas. Além da Perplexity, empresas como OpenAI e Google também desenvolvem ferramentas semelhantes.

A companhia de Seattle lançou recentemente o recurso “Comprar para Mim”, que permite aos usuários adquirir produtos de outras marcas dentro do aplicativo, e o assistente virtual Rufus, capaz de navegar, recomendar e adicionar itens ao carrinho.

A Perplexity é avaliada em US$ 20 bilhões e busca expandir seu navegador inteligente com recursos automatizados, segundo a Bloomberg.

A disputa ocorre em meio a uma relação comercial próxima. A Perplexity é cliente da Amazon Web Services (AWS) e afirma ter investido centenas de milhões de dólares na infraestrutura de nuvem da companhia. A própria AWS já promoveu a startup em eventos corporativos, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos, é um de seus investidores.

No entanto, o conflito ganha relevância porque os agentes de compras podem afetar o negócio de publicidade da Amazon, que depende da venda de espaços patrocinados com base nas pesquisas dos consumidores. Se as compras passarem a ser feitas por bots, a receita publicitária da empresa pode ser impactada, de acordo com a Bloomberg.

Durante teleconferência de resultados na última semana, o CEO da Amazon, Andy Jassy, reconheceu que a experiência atual com agentes de compras de IA “ainda não é boa”, citando falhas de personalização e imprecisões em preços e prazos de entrega. Mesmo assim, afirmou que a empresa está aberta a parcerias com desenvolvedores de agentes terceirizados no futuro.