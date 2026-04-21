Kospi, da Coreia, vai de 'circuit braker' a novo recorde em menos de dois meses

Em menos de dois meses, o principal índice da bolsa sul-coreana saiu do pior pregão de sua história para uma pontuação nunca antes vista. O Kospi fechou nesta terça-feira, 21, em alta de 2,72%, aos 6.388,47 pontos, nova máxima histórica, puxado por ações de fabricantes chips de memória e conectadas à indústria da inteligência artificial.

Em 4 de março, o índice despencou mais de 12% em um único pregão, acionando o circuit breaker da Korea Exchange — a pior queda diária de sua história. O Kosdaq, índice de empresas menores, também registrou sua maior queda diária histórica naquele dia, de 14%. Hoje, as duas empresas que mais pesaram na queda passado lideraram a recuperação hoje.

A Samsung subiu 2,1% e a SK Hynix avançou 4,97%. A fabricante de memória estendeu os ganhos da véspera após anunciar o início da produção em massa de um módulo de memória para os processadores de IA da Nvidia. Os resultados do primeiro trimestre da companhia saem em 23 de abril, e o mercado antecipa números expressivos.

A Samsung, por sua vez, reportou lucro operacional preliminar de 57,2 trilhões de wons (R$ 193 bilhões) no primeiro trimestre de 2026, um salto de 755% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa foi, inclusive, a primeira vez que uma empresa coreana supera 50 trilhões de wons em lucro operacional trimestral.

No acumulado do ano, o Kospi sobe mais de 50%, um dos melhores desempenhos do mundo, colocando a Coreia do Sul no caminho de ultrapassar o Reino Unido em capitalização de mercado.

Previsões mais otimistas

Os grandes bancos revisaram suas projeções para cima para o índice. O Goldman Sachs elevou sua meta de 12 meses para o Kospi de 7.000 para 8.000 pontos. O JPMorgan foi além: em nota da semana passada, seus estrategistas elevaram o cenário otimista para 8.500 pontos, mantendo visão favorável para o ciclo de preços de chips de memória.

"A alta das ações coreanas ocorre enquanto o tema de tecnologia retoma os holofotes, à medida que os mercados deixam para trás as manchetes de guerra e se voltam para os resultados e a demanda por IA", disse Anna Wu, estrategista da Van Eck Associates, à Bloomberg.

As ações da Samsung e da SK Hynix seguem baratas em termos relativos, mesmo após as altas recentes. Segundo a Bloomberg, os papéis negociam a 5,6 e 4,8 vezes os lucros projetados, respectivamente — ante cerca de 22 vezes para o índice de referência americano de chips.

Bolsas asiáticas hoje

No resto da Ásia, o desempenho foi misto hoje. O Nikkei 225 subiu 0,89%, a 59.349,17 pontos. O CSI 300, da China continental, avançou 0,22%, e o Hang Seng, de Hong Kong, acumulava alta de 0,35% na última hora do pregão.

Em Hong Kong, destaque para a estreia da Victory Giant. Fornecedora de placas de circuito impresso da Nvidia, a empresa subiu 60% no primeiro dia, após captar 20,1 bilhões de dólares de Hong Kong (R$ 12,7 bilhões), o maior IPO da cidade desde o da Zijin Gold, em setembro do ano passado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou estável, a 8.949,40 pontos.

O pano de fundo geopolítico segue instável. O prazo do cessar-fogo entre EUA e Irã vence nesta terça, e o porta-voz do parlamento iraniano afirmou que Teerã não aceita negociações sob ameaças. Uma delegação americana deve retornar ao Paquistão para uma segunda rodada de conversas.