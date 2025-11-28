Invest

Airbus determina recall de aviões A320 após incidente com o controle de voo

Companhia francesa afirmou que a medida foi tomada após radiação solar corromper dados para o funcionamento dos controles de voo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17h02.

Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 17h11.

A Airbus anunciou nesta sexta-feira, 28, uma mudança imediata de software em uma parte significativa de seus jatos do modelo A320 — os mais vendidos da companhia — afetando cerca de 6.000 aeronaves, o que corresponde a mais da metade da frota global.

A medida foi tomada após um incidente recente com uma das aeronaves da família A320, que apresentou a capacidade da radiação solar para corromper dados cruciais para o funcionamento dos controles de voo, informou a agência Reuters.

“A Airbus reconhece que essas recomendações vão causar interrupções operacionais para passageiros e clientes”, disse a empresa, em um comunicado.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA, na sigla em inglês) deve emitir uma diretriz de aeronavegabilidade de emergência.

O incidente que desencadeou essa ação de reparos ocorreu em um voo da JetBlue, no dia 30 de outubro, entre Cancún, no México, e Newark, em Nova Jersey. O voo 1230 fez um pouso de emergência em Tampa, Flórida, após um problema nos controles de voo e uma queda repentina e não planejada de altitude, que levou vários passageiros a serem hospitalizados.

Impactos na programação dos voos

De acordo com fontes da indústria, consultadas pela Reuters, para cerca de dois terços dos jatos afetados, o recall resultará em uma paralisação relativamente curta, enquanto as aeronaves retornam a uma versão anterior do software. No entanto, a magnitude dessa operação causará transtornos significativos, especialmente para as viagens programadas para o fim de semana nos Estados Unidos.

Além disso, centenas de aeronaves podem precisar de modificações de hardware, o que pode deixar algumas delas fora de serviço por várias semanas.

Segundo dados da Airbus, atualmente há cerca de 11.300 aeronaves da família A320 em operação, incluindo 6.440 unidades do modelo A320 padrão.

Impactos em viagens do Brasil?

No Brasil, o modelo A320 da Airbus é operado pelas companhias aéreas Latam e Azul.

Procurada pela EXAME, a Azul declarou que a decisão da Airbus não afeta suas operações: "Nenhuma de suas aeronaves do modelo em questão está inclusa no programa de recall anunciado pela Airbus. A companhia reforça que a operação da frota segue dentro da normalidade", diz a companhia aérea em nota.

A Latam ainda não respondeu ao pedido de posicionamento até a última atualização desta reportagem.

Acompanhe tudo sobre:AirbusRecallEuropa

