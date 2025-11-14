Empresa apresenta Airbus projetado para realizar voo mais longo do mundo

A Qantas apresentou as primeiras imagens do Airbus A350-1000ULR, modelo desenvolvido para realizar voos diretos de até 22 horas entre a Austrália, Londres e Nova York. A aeronave integra o Projeto Sunrise, iniciativa que prevê 12 unidades e inclui a futura operação do voo comercial mais longo do mundo.

O primeiro A350 está em fase final de montagem na fábrica da Airbus em Toulouse, na França. A entrega está prevista para o fim de 2026, com início das operações comerciais no primeiro semestre de 2027. As imagens foram divulgadas pela companhia na semana passada.

Fuselagem concluída e testes previstos para 2026

Segundo a Qantas, as principais etapas estruturais já foram concluídas, com a junção das seções dianteira, central e traseira da fuselagem, além da integração com asas, cauda e trem de pouso. Nesta semana, a aeronave será deslocada para outro hangar, onde receberá motores e equipamentos de teste antes do início do programa experimental marcado para 2026.

A autonomia ampliada será garantida por um tanque adicional de 20 mil litros de combustível e por sistemas de eficiência aprimorados. A rota sem escalas permitirá reduzir o tempo total de viagem em até quatro horas em comparação a itinerários tradicionais.

No interior, a Qantas adotou uma configuração de 238 assentos — abaixo da média superior a 300 que outras companhias utilizam quando usam o A350-1000. O layout inclui espaço para alongamentos, telas com programas de exercícios guiados, estação de hidratação e oferta de lanches leves.

A companhia também afirma que o projeto incorpora tecnologias para a redução do impacto do jet lag, como iluminação ajustada à variação de fuso e serviços de bordo alinhados ao horário de destino. As soluções foram desenvolvidas com apoio de pesquisadores especializados em sono.

O nome “Projeto Sunrise” faz referência aos voos “Double Sunrise”, operados pela Qantas durante a Segunda Guerra Mundial, quando aeronaves permaneciam tanto tempo no ar que atravessavam dois amanheceres na mesma viagem.