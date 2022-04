Ações do Banco Inter (BIDI11) sobem 5% e UBS recomenda compra

As units do Banco Inter (BIDI11) avançam mais de 5% nesta segunda-feira, 18, após a fintech anunciar a retomada de seus planos para se listar na Nasdaq, nos Estados Unidos. O Inter havia cancelado o processo em dezembro.

Uma das mudanças em relação ao modelo proposto anteriormente está nas condições para o cash-out, que será limitada a R$ 1,13 bilhão, equivalente a 10% do valor das ações em livre circulação.

"No ano passado, o Inter ofereceu opção de saque para os acionistas (a R$ 45,84 por unit), mas limitado a R$ 2 bilhões e a demanda por essa opção de saque ultrapassou esse limite, cancelando a oferta. Na oferta atual, o valor do saque foi definido em até R$ 1,13 bilhão, mas, se houver mais investidores demandando a opção de saque, o negócio continuará e essa opção será rateada entre os acionistas que a exigirem" afirmou o UBS, em relatório.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Analistas do UBS acreditam que o anúncio da operação pode servir de suporte para as units da companhia, que acumulam cerca de 40% de queda no ano. O momento, segundo o UBS, é de comprar as units do Inter. Com preço-alvo de R$ 42 para os papéis, o UBS projeta valorização de mais de 150% em relação ao preço do último fechamento.

Para quem optar por manter o papel, para cada 6 ações ordinárias será entregue uma preferencial resgatável de emissão da HoldFin e uma preferencial para cada duas units do Inter. Posteriormente, o acionista poderá resgatar 1 BDR do Inter lastreado em ações classe A (direito de 1 voto por ação) para cada preferencial da HoldFin.

Somente os controladores terão ações de classe B, com a mesma participação nos lucros, mas com direito a 10 votos por ação.

O cenário macro, de inflação e expansão econômica fraca, deve reduzir o crescimento dos empréstimos do Inter, segundo o UBS, e adiar a "expectativa de expansão do ROAE [retorno sobre patrimônio médio, na sigla em inglês]".

O nível de preço, no entanto, é bom ponto de entrada, disseram os analistas. "O preço sobre valor patrimonial (P/VP) do Inter para 2022 não é muito diferente do de bancos incumbentes. O valor de mercado do Inter está menor que US$ 200 por cliente, bem baixo de outros bancos brasileiros."