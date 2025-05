Ações da Xiaomi disparam 90% e superam rivais com aposta em carros elétricos e IA

As ações da fabricante chinesa Xiaomi saltaram quase 90% nos últimos seis meses e estão sendo negociadas a um múltiplo de cerca de 28 vezes o lucro estimado para 2026. O desempenho transformou a empresa na ação de maior destaque do Índice de Tecnologia Hang Seng, superando todos os seus concorrentes.

Expectativa de crescimento impulsiona valorização

Analistas de mercado projetam um aumento de 44% nas vendas da Xiaomi no primeiro trimestre de 2024, puxado principalmente pela demanda crescente por veículos elétricos e produtos com recursos de inteligência artificial. A empresa vem ganhando espaço também com o lançamento de seu novo automóvel, que promete competir com o modelo mais vendido da Tesla.

A divulgação oficial dos resultados financeiros da Xiaomi está prevista para esta terça-feira, 27. O mercado antecipa uma variação de até 4,5% no preço das ações após o balanço — superior à média de 3% registrada nos últimos oito trimestres.

Especialistas avaliam desempenho com cautela

Mesmo com a forte valorização, o otimismo não é unânime. Em relatório publicado na semana passada, a JPMorgan Chase & Co. manteve uma posição neutra em relação aos papéis da Xiaomi. Segundo a equipe liderada por Gokul Hariharan, "os principais catalisadores positivos já estão precificados".

O banco destaca que só pretende revisar sua avaliação caso o segmento de veículos elétricos demonstre crescimento mais acelerado ou se surgir um ponto de entrada mais atrativo para os investidores.