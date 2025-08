Ações da SoftBank sobem US$ 65 bilhões em 4 meses com avanço da inteligência artificial

O boom global da inteligência artificial tem impulsionado o valor de mercado da SoftBank Group Corp., que registrou alta de US$ 65 bilhões em quatro meses.

De acordo com a Bloomberg, a valorização das ações está diretamente ligada aos investimentos estratégicos da empresa em grandes nomes da IA, incluindo a OpenAI, Nvidia e o Projeto Stargate, apoiado pelo presidente Donald Trump, para desenvolver infraestrutura tecnológica nos Estados Unidos.

Segundo analistas, a performance da SoftBank depende atualmente mais do crescimento do setor de IA e do mercado americano do que de fatores locais, como tarifas ou resultados financeiros trimestrais.

"Além da tendência atual de investimentos relacionados à IA, os lucros e o preço das ações do SoftBank Group tendem a estar intimamente ligados às ações dos EUA”, afirmou Tomoaki Kawasaki, analista sênior da Iwaicosmo Securities Co.

Desde abril, as ações do SoftBank mais do que dobraram, posicionando a empresa entre as dez de melhor desempenho no índice Nikkei 225. As apostas vendidas na companhia caíram para menos da metade em relação ao pico recente, e as projeções de lucro atingiram o maior nível em três anos.

Inteligência artificial como motor de valorização

O otimismo dos investidores cresceu após a notícia de uma possível venda de ações da OpenAI, avaliada em cerca de US$ 500 bilhões, além do reconhecimento do papel fundamental da SoftBank no Projeto Stargate para expansão da infraestrutura de IA nos EUA.

Apesar do avanço, as ações continuam negociadas com desconto de aproximadamente 40% em relação ao valor patrimonial líquido, refletindo a complexidade dos investimentos da empresa em diversas companhias, listadas e não listadas, e no fundo Vision.

Especialistas destacam que a recente queda nas ações da Arm Holdings Plc, maior ativo da SoftBank, gera volatilidade, mas muitos veem eventuais recuos como oportunidades de compra, apostando no potencial de valorização da empresa no médio e longo prazo.