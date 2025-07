Com dificuldades nos EUA, projeto Stargate, da OpenAI, expande atuação global e chega à Europa

Anunciado logo no segundo dia do retorno de Donald Trump à Casa Branca, o mega projeto de infraestrutura para inteligência artificial Stargate – uma joint venture de US$ 500 bilhões entre OpenAI, Softbank e Oracle – ainda enfrenta dificuldades para sair do papel nos Estados Unidos.

Enquanto isso, a desenvolvedora do ChatGPT aproveita a aproximação de seu CEO, Sam Altman, do governo dos EUA para garantir sua expansão global e firmar acordos no exterior. Após chegar ao Oriente Médio, a OpenAI agora expande sua atuação para a Europa, com a construção de um data center em Narvik, no norte da Noruega.

Esse projeto será realizado em parceria com a europeia Nscale Global Holdings e a local Aker ASA. A instalação terá como objetivo inicial entregar 230 megawatts de capacidade, com planos de expansão para mais 290 megawatts. Todo o data center será alimentado por energia renovável.

Narvik foi escolhida como sede do data center por ser localizada em uma região com abundante energia hidrelétrica, clima frio e infraestrutura industrial madura – características que tornam a cidade o local ideal para fornecer uma grande capacidade sustentável para a IA.

A construção na Noruega será a primeira iniciativa do Stargate no continente europeu. A OpenAI planeja fornecer 100 mil unidades GPUs da Nvidia até o final de 2026, com planos de ampliação para os anos seguintes.

Dificuldade de sair do papel nos EUA

Enquanto firma acordos no Oriente Médio e na Europa, o Stargate, seis meses após seu anúncio, ainda enfrenta dificuldades para sair do papel nos Estados Unidos. Até o momento, o projeto não fechou nenhum contrato de data center e foi forçado a reduzir as expectativas anunciadas no lançamento.

Naquele 21 de janeiro, o projeto previa um investimento imediato de US$ 100 bilhões e a construção de uma infraestrutura ampla em várias regiões dos EUA. Hoje, em meio às divergências entre OpenAI e Softbank, inclusive sobre os locais onde construir os data centers, a nova meta é concluir uma pequena estrutura em Ohio até o final de 2025.