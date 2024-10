Com vendas mais fracas no 3º tri, PepsiCo passa a proejtar crescimento 'mais tímido' de receita

As ações da PepsiCo subiram 1,92% na terça-feira (US$ 170,27) após o conglomerado relatar uma receita considerada decepcionante no terceiro trimestre e cortar sua previsão de crescimento para o ano. A gigante de bebidas e lanches tenta navegar em um ambiente onde os gastos do consumidor estão retraídos. No pré-mercado desta quarta-feira, o papel recuava 0,25%.

A Pepsi registrou lucro básico por ação de US$ 2,31, ligeiramente acima dos US$ 2,29 esperados pelos analistas, de acordo com a FactSet. Já a receita ficou em US$ 23,3 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 23,9 bilhões.

A empresa também reduziu sua perspectiva de crescimento para o ano inteiro e agora vê um aumento mais tímido na receita orgânica, em comparação com um aumento de 4% previsto anteriormente.

Marcas icônicas

A receita do conglomerado foi prejudicada por tendências moderadas de consumo na América do Norte, com números particularmente decepcionantes no negócio Quaker Foods North America, que viu o crescimento orgânico da receita cair 13% — uma consequência dos recalls de produtos no início deste ano.

A empresa, mais conhecida por seu icônico refrigerante Pepsi, também viu o crescimento cair 1% em seu negócio Frito-Lay North America. O negócio na Europa teve um desempenho melhor e cresceu 6% no trimestre. No geral, o crescimento orgânico da receita foi de 1,3%.

"Fortes controles de custos ajudaram nossa lucratividade, pois fizemos investimentos para melhorar nossa competitividade no mercado", disse o CEO da PepsiCo, Ramon Laguarta. "Para o restante do ano, continuaremos a investir em atividades comerciais e suporte à marca para estimular a demanda do consumidor", acrescentou Laguarta, afirmando estar comprometido com a entrega de pelo menos 8% de crescimento do lucro por ação.

Entre as marcas do grupo também estão Doritos, Cheetos e Gatorade.