A Pepsico investiu R$ 6 bilhões em tortilla. O motivo: alimentação saudável

Uma das maiores empresas de alimentação e bebida do mundo, a PepsiCo anunciou nesta terça-feira, 1, a aquisição da Siete Foods, empresa de alimentos mexicanos focada em produtos naturais e para dietas com restrição de grão. O investimento para a aquisição é de 1,2 bilhão de dólares, cerca de 6,6 bilhões de reais, na cotação atual.

A transação marca a primeira aquisição da PepsiCo no setor de alimentos em cerca de cinco anos, numa estratégia para fortalecer seu portfólio de produtos voltados à saúde e bem-estar, uma demanda cada vez maior do mercado norte-americano.

Fundada em 2014 pela família Garza, no Texas, a Siete Foods se tornou referência no mercado de alimentos naturais com uma linha que inclui tortillas sem glúten, salsas, temperos e snacks voltados para consumidores com dietas específicas, como a paleo e a vegana.

A marca está presente em mais de 40.000 pontos de venda nos EUA, incluindo grandes redes de supermercados e lojas de alimentos orgânicos.

Para Ramon Laguarta, CEO da PepsiCo, a aquisição é estratégica e representa uma expansão no setor de alimentos saudáveis.

"A Siete construiu algo realmente especial ao combinar tradição e inovação", disse em nota. "A paixão da família Garza por compartilhar alimentos que respeitam a cultura mexicana e atendem a necessidades alimentares específicas é algo que se alinha com a visão da PepsiCo de oferecer produtos que possam ser desfrutados por uma ampla gama de consumidores". A estratégia agora é "levar esses produtos a um público ainda maior e continuar inovando ao lado da Siete."

A história por trás da Siete Foods

A Siete Foods nasceu de uma necessidade familiar.

A matriarca da família Garza, Veronica Garza, começou a desenvolver receitas sem glúten para ajudar a melhorar sua saúde, e a partir daí, a empresa ganhou forma.

O nome “Siete” (sete, em espanhol) é uma homenagem aos sete membros da família, que trabalham juntos para criar produtos que "respeitam a herança mexicana e atendem a consumidores com necessidades alimentares específicas". A empresa conquistou rapidamente espaço nas prateleiras ao se destacar no segmento de alimentos sem grãos e voltados para a saúde.

"Quando começamos a Siete, queríamos tornar nossos alimentos mais acessíveis a quem tivesse restrições alimentares, mas sem perder o toque caseiro e cultural que define nossa marca", afirma o CEO e cofundador da Siete Foods, Miguel Garza. "Agora, com a PepsiCo ao nosso lado, temos a oportunidade de ampliar esse alcance e mostrar que é possível construir um negócio próspero e, ao mesmo tempo, honrar nossas raízes. Esperamos que isso inspire outras empresas latinas a fazer o mesmo".

Esta é a primeira compra de uma empresa de alimentos realizada pela PepsiCo desde que adquiriu a Bare Snacks em 2018, movimento que reflete a estratégia da companhia de expandir seu portfólio em categorias de rápido crescimento, como alimentos naturais e saudáveis.

A conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2025, dependendo da aprovação dos órgãos regulatórios.