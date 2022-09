Ações da Gradiente (IGBR3) disparam 40% após anúncio de OPA para sair da B3

As ações da IGB Eletrônica (IGBR3), da marca Gradiente, disparam 39% nesta segunda-feira, 12, sendo negociadas próximas de R$ 36,35. A forte valorização ocorre após ser anunciado o registro do pedido de oferta pública de aquisição (OPA) para o cancelamento da listagem da companhia na B3.

A HAG Holding, com participação de 51% na IGB, ofereceu R$ 40,51 por ação para tirar a empresa da bolsa.

O preço, com base na cotação média dos últimos 12 meses findos em agosto, é 55% superior ao do último fechamento, quando os papéis encerraram a R$ 26,13. Seu valor de mercado até o encerramento do último pregão era de R$ 32,25 milhões.

A IGB Eletrônica entrou em recuperação judicial desde 2018, processo em que permanece até hoje. A companhia terminou 2021 com patrimônio líquido negativo de R$ 1,043 bilhão e prejuízo de R$ 54,16 milhões no ano.