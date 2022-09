OPA: Dona da Gradiente oferece prêmio superior a 50% para fechar capital na B3

A IGB Eletrônica (IGBR3), dona da marca Gradiente, anunciou que sua controladora, a HAG Holding, registrou pedido de Oferta Pública de Aquisição (OPA) na CVM para cancelar a listagem da companhia na B3.

A HAG Holding é dona de cerca de 51% da companhia e ofereceu R$ 40,51 por ação. A oferta é 55% superior à cotação do último fechamento, de R$ 26,13. Até sexta-feira, 9, o valor de mercado da IGB era de R$ 32,25 milhões.

O preço, segundo a IGB, foi baseado na cotação média das ações nos últimos 12 meses findos em agosto deste ano.

A companhia era uma das principais fabricantes de produtos eletrônicos do país no século passado, mas perdeu espaço com a chegada de concorrentes internacionais.

Em 2018, a IGB entrou e recuperação judicial, depois de diversas tentativas de se reinventar. Uma delas foi a polêmica investida no setor de smartphones, marcada pela briga judicial com a Apple pelo uso do termo "iphone" (com "P" minúsculo).

A IGB Eletrônica encerrou 2021 com patrimônio líquido negativo de R$ 1,043 bilhão e prejuízo de R$ 54,16 milhões no ano.