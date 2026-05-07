Ação do McDonald’s sobe mais de 3% com lucro acima do esperado no 1º tri

McDonald's: crescimento de vendas nos EUA e em mercados internacionais. (Lauren DeCicca / Correspondente autônomo/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 7 de maio de 2026 às 09h51.
As ações do McDonald's avançavam 3,53% na pré-abertura de Wall Street nesta quinta-feira, 7, após a companhia divulgar resultados do primeiro trimestre acima das projeções do mercado.
O desempenho veio em meio a um ambiente de consumo mais pressionado nos Estados Unidos, com investidores atentos aos efeitos da alta recente dos combustíveis causada pela guerra entre EUA e Irã.
A rede obteve um lucro líquido de US$ 1,98 bilhão entre janeiro e março, alta de 5,9% em relação aos US$ 1,87 bilhão registrados em igual período do ano passado.
O lucro ajustado por ação ficou em US$ 2,83, acima da média da LSEG, que projetava US$ 2,74 por ação.
Já a receita líquida subiu 9%, para US$ 6,52 bilhões, também superando a previsão de US$ 6,47 bilhões, segundo informações divulgadas pela CNBC. Antes da divulgação, as ações acumulavam queda de 10,7% em 12 meses.
As vendas nas mesmas lojas (SSS, em inglês), que acompanham unidades abertas a pelo menos um ano, cresceram 3,8% no trimestre, praticamente em linha com a expectativa de 3,7% do consenso da StreetAccount.
Nos EUA, principal mercado da companhia, as vendas comparáveis avançaram 3,9%, puxado pelo aumento do valor gasto pelos consumidores em cada visita, mesmo em um cenário mais sensível para o orçamento.
O CEO do McDonald's, Chris Kempczinski, ressaltou que a rede entregou um trimestre forte apesar de um ambiente desafiador para o setor de consumo.
Outras empresas do setor de alimentação, porém, já começaram a ver desaceleração nas vendas.
A CNBC indicou que grupos como Domino’s Pizza e Chipotle Mexican Grill citaram enfraquecimento da demanda após o início da guerra no Irã, que provocou uma disparada nos preços dos combustíveis.
Nos últimos meses, o McDonald’s intensificou campanhas focadas em valor para atrair consumidores mais cautelosos com gastos e apostou em produtos com preços mais altos e forte apelo de marketing.
Entre as iniciativas do trimestre estiveram refeições promocionais ligadas ao filme "Super Mario Galaxy" e à franquia "KPop Demon Hunters". Também lançou nos EUA o hambúrguer Big Arch como opção premium no cardápio.
Quando se olha para o segmento de mercados internacionais, o Mc registrou crescimento de 3,9% nas vendas mesmas lojas. Já a divisão de mercados internacionais licenciados avançou 3,4%, com liderança do Japão.
Analistas agora devem concentrar atenções sobre o comportamento do consumidor nos próximos meses, conforme informações da CNBC. O aumento do preço da gasolina nos EUA passou a ser uma preocupação.
E o McDonald’s ainda negocia longe da máxima de 52 semanas, de US$ 341,75. Na véspera do balanço, os papéis fecharam a US$ 284,10 em Nova York, avaliando a companhia em cerca de US$ 201,9 bilhões.