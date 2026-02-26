Como a Domino’s transformou retirada em balcão em negócio de US$ 4,4 bi e acelera lucro

A Domino’s informou que o serviço de retirada nas lojas alcançou US$ 4,4 bilhões em 2025 e passou a liderar o crescimento da operação nos Estados Unidos.

O número foi divulgado na teleconferência de resultados do quarto trimestre, quando a companhia ressaltou que a estratégia tem impulsionado margens e ampliado o fluxo de clientes sem necessidade de elevar preços.

A mudança sinaliza uma inflexão estratégica no setor de alimentação rápida e oferece um exemplo prático de como decisões operacionais impactam diretamente rentabilidade, estrutura de custos e geração de valor. As informações foram retiradas de Inc.

O motor silencioso de crescimento

Durante anos, a Domino’s reforçou sua posição como referência global em delivery. No entanto, segundo o CEO Russell Weiner, a retirada em loja se consolidou como um motor de crescimento plurianual.

O que antes era tratado como canal complementar hoje supera, em vendas anuais, o faturamento total de algumas redes nacionais. A Papa Johns registra cerca de US$ 3,8 bilhões por ano, enquanto a Little Caesars gira em torno de US$ 4,4 bilhões.

No quarto trimestre de 2025, as vendas comparáveis de retirada avançaram 6,5%, acima do crescimento de 1,6% do delivery. Atualmente, 55% das transações da Domino’s são de retirada, respondendo por cerca de 44% das vendas. Já o delivery representa 45% das transações e aproximadamente 56% da receita.

Margens maiores e estrutura mais enxuta

O modelo de retirada apresenta vantagens estruturais relevantes. Para franqueados, trata-se de uma operação de maior margem, pois elimina custos associados a motoristas, reembolsos de quilometragem, seguros e gestão logística de rotas.

Com menos complexidade operacional, as lojas concentram esforços na produção, aumentando eficiência. O diretor financeiro Sandeep Reddy destacou que a empresa demonstra poder de lucro, não apenas poder de precificação.

No quarto trimestre, as vendas em mesmas lojas nos Estados Unidos cresceram 3,7%, superando projeções, mesmo com preços estáveis. A receita aumentou 6,4%, alcançando US$ 1,54 bilhão, enquanto o lucro por ação foi de US$ 5,35.

Expansão estratégica e proximidade com o consumidor

Em 2025, a Domino’s inaugurou 172 novas lojas nos Estados Unidos. A estratégia envolve dividir territórios e aproximar unidades dos clientes, reduzindo barreiras para retirada de pedidos.

Ao facilitar o acesso físico ao produto, a companhia amplia o volume de vendas sem depender de reajustes de preço, reforçando sua alavancagem operacional.

