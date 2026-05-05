Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 60,3 bilhões em março

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou 4,4% em março ante fevereiro, alcançando US$ 60,3 bilhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 5, pelo Departamento do Comércio.

O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados por Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, que projetavam um déficit de US$ 60,9 bilhões.

O aumento do déficit foi puxado pelo avanço mais forte das importações, que subiram 2,3% no mês, totalizando US$ 381,2 bilhões.

Houve crescimento principalmente em automóveis e peças, bens de consumo e suprimentos industriais.

Já as exportações cresceram 2,0%, somando US$ 320,9 bilhões, com destaque para petróleo bruto, derivados e produtos do setor de alimentos, rações e bebidas.

Impacto de tarifas e tensão global

O resultado ocorre após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de anular tarifas globais impostas pelo presidente Donald Trump.

Após a decisão, o governo adotou uma tarifa temporária de 10% enquanto busca estruturar medidas mais duradouras.

O cenário também reflete a escalada de tensões no Oriente Médio, após ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã no fim de fevereiro, seguidos pela reação de Teerã com o bloqueio do Estreito de Ormuz.

A interrupção parcial da rota, essencial para o transporte global de petróleo, elevou os preços da commodity e influenciou o desempenho do comércio internacional no período.

*Com AFP