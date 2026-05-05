Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 60,3 bilhões em março

Estados Unidos: déficit comercial sobe em março com avanço das importações e tensão global (Sven Hoppe/Getty Images)
Repórter
Publicado em 5 de maio de 2026 às 10h54.
O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou 4,4% em março ante fevereiro, alcançando US$ 60,3 bilhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 5, pelo Departamento do Comércio.
O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados por Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, que projetavam um déficit de US$ 60,9 bilhões.
O aumento do déficit foi puxado pelo avanço mais forte das importações, que subiram 2,3% no mês, totalizando US$ 381,2 bilhões.
Houve crescimento principalmente em automóveis e peças, bens de consumo e suprimentos industriais.
Já as exportações cresceram 2,0%, somando US$ 320,9 bilhões, com destaque para petróleo bruto, derivados e produtos do setor de alimentos, rações e bebidas.
O resultado ocorre após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de anular tarifas globais impostas pelo presidente Donald Trump.
Após a decisão, o governo adotou uma tarifa temporária de 10% enquanto busca estruturar medidas mais duradouras.
O cenário também reflete a escalada de tensões no Oriente Médio, após ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã no fim de fevereiro, seguidos pela reação de Teerã com o bloqueio do Estreito de Ormuz.
A interrupção parcial da rota, essencial para o transporte global de petróleo, elevou os preços da commodity e influenciou o desempenho do comércio internacional no período.
*Com AFP