Ação da Ubisoft desaba 19% e tem menor valor em 11 anos

A queda das ações da Ubisoft continuaram de forma histórica na quinta-feira. O primeiro dia de negociação desde o anúncio de que Assassin's Creed Shadows foi adiado para fevereiro de 2025 viu os preços das ações da Ubisoft despencarem.

Os papéis desabaram 19%, cotados a € 9.25 na Bolsa de Paris, atingindo o menor valor desde novembro de 2013.

Em Londres, a ação chegou a € 9.28, uma queda de quase 20% do preço mais baixo da década.

Para aumentar as más notícias, o valor de mercado da Ubisoft está em cerca de € 1,27 bilhão. Há pouco mais de três semanas, estava em € 1,99 bilhão.

As negociações nos EUA não abriram até a publicação, mas fecharam na quarta-feira à noite a apenas US$ 2,25 por ação. Se o mercado de Londres for alguma indicação, uma queda nos EUA também pode ser esperada.

Momento ruim

Na quarta-feira, a Ubisoft anunciou não apenas o atraso mencionado de Assassin's Creed Shadows, mas várias atualizações decepcionantes para investidores. Ela havia reduzido suas metas financeiras para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 e o restante do ano, confirmou que Star Wars Outlaws teve desempenho financeiro inferior e abriu uma investigação sobre a companhia.

A empresa prometeu mais atualizações e melhorias para Star Wars Outlaws após o lançamento morno. Ela também anunciou que os jogos da Ubisoft voltarão a ter lançamentos no Steam.