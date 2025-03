FGTS: saque-aniversário de até R$ 3 mil começa amanhã; veja como sacar

A Caixa inicia na quinta-feira, 6, o pagamento do FGTS aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou extinto entre 01 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, segundo a Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na sexta-feira, 28. Ao todo, o banco irá realizar o pagamento de cerca de R$ 12 bilhões para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores.

No caso das operações de antecipação do saque-aniversário, ou seja, quando os recursos são dados como garantia em contratos de empréstimo, os valores não podem ser sacados. Eles seguem bloqueados na conta dos trabalhadores que realizaram a operação junto às instituições financeiras habilitadas. Os recursos que tiverem bloqueio judicial também seguem indisponíveis. ​

Como será feito o pagamento

O pagamento será realizado prioritariamente por meio de crédito na conta bancária cadastrada previamente pelo trabalhador no aplicativo FGTS, sem que os trabalhadores precisem ir a uma agência. A Caixa estima que 85% do público-alvo irá receber desta forma.

Para os trabalhadores que indicaram a conta no app, será efetuado um crédito automático, no valor de até R$ 3 mil, no dia 6 de março, limitado ao saldo disponível por conta de FGTS. Caso o trabalhador tenha um saldo superior a esse valor, o crédito residual será realizado em conta no dia 17 de junho.

Para quem não cadastrou a conta no app, o saque estará disponível nos canais de atendimento da Caixa, como lotéricas, terminais de autoatendimento e agências da Caixa, de forma escalonada, conforme calendário abaixo:

Calendário de liberação do FGTS

Trabalhadores com e sem conta cadastrada no app FGTS

Todos os trabalhadores recebem até R$ 3 mil por conta do FGTS.

Crédito automático pela Caixa em 06/03/2025

Nascidos de janeiro a abril : disponível em 06/03/2025

: disponível em Nascidos de maio a agosto : disponível em 07/03/2025

: disponível em Nascidos de setembro a dezembro: disponível em 10/03/2025

Liberação do saldo remanescente, se houver

Crédito automático pela Caixa em 17/06/2025

Nascidos de janeiro a abril : disponível em 17/06/2025

: disponível em Nascidos de maio a agosto : disponível em 18/06/2025

: disponível em Nascidos de setembro a dezembro: disponível em 20/06/2025

Quem tem direito à liberação dos valores

O trabalhador que optou pelo aaque-aniversário e teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido durante a vigência da sistemática do saque-aniversário, no período de 01 de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025, e que possua saldo na conta de FGTS relativa ao contrato.

Os valores serão liberados nos casos em que a rescisão contratual tenha ocorrido pelos seguintes motivos: