Caixa altera data de pagamento do saque-aniversário no mês de março

A Caixa informou que alterou a data de pagamento do saque-aniversário para cerca de 3,3 milhões de trabalhadores optantes da modalidade que são nascidos em março. O banco não informou o motivo.

O novo período de pagamento será entre os dias 13 e 17 de março. O repasse do recurso geralmente ocorre no primeiro dia útil do mês, mas houve uma mudança excepcional em março. Para os demais meses, não houve alteração na data de pagamento.

Segundo o banco, os trabalhadores que são público-alvo da alteração do calendário e que tem telefone cadastrado no app FGTS foram avisados por meio de SMS enviado pela Caixa, além do post nas redes sociais.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

A adesão ao saque-aniversário é voluntária e pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. O processo também pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal.

Se quiser receber o dinheiro no mesmo ano, o trabalhador deverá optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês de seu nascimento. Caso contrário, só receberá a partir do ano seguinte.

Os valores ficam disponíveis para retirada até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do aniversário. Caso não seja retirado no prazo, o dinheiro volta para a conta do FGTS em nome do trabalhador.

Como sacar o saque-aniversário do FGTS?

A Caixa orienta o resgate por meio do aplicativo FGTS. Nesse caso, o trabalhador pode programar a transferência do dinheiro para qualquer conta em seu nome, independentemente do banco. A operação não tem custo.

As retiradas podem ser feitas nas casas lotéricas ou nos terminais de autoatendimento para quem tem senha do Cartão Cidadão. Quem tem Cartão Cidadão e senha também pode sacar o dinheiro nos correspondentes Caixa Aqui. Basta apresentar um documento de identificação.

Saque-aniversário de até R$ 3 mil

Na quinta-feira, dia 6 de março, a Caixa inicia o pagamento do FGTS aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou extinto entre 01 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, segundo a Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na sexta-feira, 28. Ao todo, o banco irá realizar o pagamento de cerca de R$ 12 bilhões para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores.

No caso das operações de antecipação do saque-aniversário, ou seja, quando os recursos são dados como garantia em contratos de empréstimo, os valores não podem ser sacados. Eles seguem bloqueados na conta dos trabalhadores que realizaram a operação junto às instituições financeiras habilitadas. Os recursos que tiverem bloqueio judicial também seguem indisponíveis. ​

Como será feito o pagamento

O pagamento será realizado prioritariamente por meio de crédito na conta bancária cadastrada previamente pelo trabalhador no aplicativo FGTS, sem que os trabalhadores precisem ir a uma agência. A Caixa estima que 85% do público-alvo irá receber desta forma.

Para os trabalhadores que indicaram a conta no app, será efetuado um crédito automático, no valor de até R$ 3 mil, no dia 6 de março, limitado ao saldo disponível por conta de FGTS. Caso o trabalhador tenha um saldo superior a esse valor, o crédito residual será realizado em conta no dia 17 de junho.