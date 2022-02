Gigante dos games, Ubisoft leva jogo para dentro do metaverso The Sandbox

A Ubisoft está dando mais um passo em direção à nova era da internet. Nesta terça-feira, 8, o gigante mundial dos games anunciou uma parceria com o The Sandbox para trazer franquias notáveis de jogos para o metaverso descentralizado da Ethereum.

Com o acordo, a empresa contará com seu próprio terreno virtual e personalizável. Inicialmente, haverá nele um espaço interativo a partir de sua franquia Rabbids, e os personagens de coelhinhos alienígenas ganharão sua versão em pixels no maior estilo do The Sandbox.

Saindo na frente de concorrentes como a Electronic Arts (EA) e a Nintendo, a Ubisoft já havia realizado alguns avanços envolvendo a tecnologia blockchain, mas agora mostrou que veio para ficar. Dona de uma gama extremamente vasta de títulos de sucesso, a desenvolvedora ainda não descartou a possibilidade de trazer outros jogos, como Assassin’s Creed, Just Dance, Far Cry e Rainbow Six para o metaverso.

No vídeo disponibilizado para anunciar a parceria, os Rabbids “invadem” uma exposição de arte em The Sandbox — que contava com NFTs de coleções famosas como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks — por meio de um portal, causando o maior alvoroço:

“Estamos satisfeitos em ver uma empresa como a Ubisoft abraçar os valores da descentralização e permitir que os fãs joguem com os Rabbids em novas experiências de seus criadores. O momento está alinhado com nossa missão de construir o metaverso aberto, onde todos são bem-vindos”, disse o cofundador e COO do The Sandbox, Sebastien Borget, ao DeCrypt.

Além da Ubisoft, diversas marcas e celebridades já se instalaram em seus terrenos virtuais do jogo. Adidas, Warner Music e Snoop Dogg são apenas alguns exemplos. A previsão, segundo uma pesquisa da Gartner, é que 30% das instituições e 25% da população mundial esteja no metaverso até 2026, e o The Sandbox é um dos principais nomes cotados para receber esse fluxo de imigração.

A rede blockchain que abriga o The Sandbox é descentralizada e de código aberto, se tornando um ambiente onde os usuários podem customizar seus NFTs a partir de ferramentas como a Vox Edit e Game Maker. A partir disso, é possível construir experiências interativas em terrenos virtuais e até mesmo ganhar dinheiro com isso, cobrando o acesso ou o aluguel dos espaços. Fatores como este conquistaram o público, fazendo com que sua criptomoeda nativa disparasse mais de 20.000%.

