Natura: prazo de exclusividade na negociação da Avon Internacional com a IG4 chega ao fim

A Natura &Co informou ao mercado que o prazo de exclusividade com a gestora IG4 para a potencial venda das operações da Avon fora da América Latina expirou em 28 de fevereiro de 2025. Apesar do término da exclusividade, as negociações continuam em andamento, agora sem um acordo exclusivo entre as partes.

A movimentação faz parte da estratégia da Natura de revisar sua presença global e buscar alternativas para a Avon fora da América Latina.

Entre as possibilidades em estudo, a companhia avalia uma possível venda, parcerias estratégicas ou até mesmo um spinoff.

O INSIGHT havia apontado o interesse da IG4 e o processo de negociação em reportagem do último dia 19. A venda das operações internacionais da Avon faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Natura para otimizar sua estrutura e focar em mercados mais rentáveis.